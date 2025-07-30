Після зливи в одному з автобусів Львова утворився «акваріум»: реакція Мережі

Автобус

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Жителі Львова стали свідками цікавої «новинки» у громадському транспорті. Річ у тім, що після зливи в одному з автобусів вода затрималася між склом, утворивши імпровізований «акваріум».

Кадри опублікували у TikTok.

Дата публікації 11:23, 30.07.25 Кількість переглядів 21 В одному з автобусів Львова після зливи утворився «акваріум»

Реакція Мережі

Цікаві кадри почали віруситися у Мережі, де люди діляться своїми враженнями від побаченого. Одні жартують, що вийшов такий собі «еквалайзер», інші зазначають, що для повноти картини в «акваріум» слід запустити рибок. Також містяни вважають, що це доволі гідний дизайн маршрутки, вартість проїзду у якій складає лише 25 грн.

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Коментарі про акваріум у львівській маршрутці

Коментарі про акваріум у львівській маршрутці

Коментарі про акваріум у львівській маршрутці

Нагадаємо, в Україні продовжує вирувати негода. Як наслідок — поламані дерева, затоплені вулиці та величезний град.

Так, у Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс — частину автівок заблокувало у воді, з перебоями працював громадський транспорт. Через негоду у місті сталися аварійні відключення світла. Крім того, в області пройшовся буревій — з корінням повиривав дерева, в кількох селах градом побило городину.

На Вінниччині одразу у п’яти районах та в обласному центрі теж наробив біди шквальний вітер. Повалені дерева заблокували дороги, на місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків та автівки. В області було знеструмлено майже сорок населених пунктів. Зливи, шквальний вітер та град синоптики прогнозують і сьогодні.