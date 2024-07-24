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Після дощів з’явилися гігантські отруйні хробаки, які регенерують після розтину навпіл

Після дощів з’явилися гігантські отруйні хробаки, які регенерують після розтину навпіл

Інвазивний вид черв'яків масово з'явився в Х'юстоні, штат Техас / Фото: скриншот з відео

Хробак-молот може швидко стати кількома хробаками, поширюючи свій токсичний слиз по всьому двору.

Сильні дощі в районі Х’юстона в Техасі призвели до появи отруйних хробаків, які можуть розмножуватися, якщо їх розрізати навпіл. Плоский черв’як-молот є інвазивним видом, який виділяє токсини, які можуть спричинити подразнення шкіри у людей та є отруйним для домашніх тварин, якщо вони його проковтнуть.

Про це повідомляє місцевий телеканал KHOU 11.

Як повідомили експерти, ці черв’яки почали масово траплятися на газонах, тротуарах і дорогах після злив, оскільки полюбляють спекотну і вологу погоду.

Хробак-молот отримав свою назву через характерну форму голови, схожу на форму голови акули-молота. Оскільки ці черв’яки виростають до 15 дюймів (38 см) у довжину, їх часом навіть сприймали за змій. По-справжньому небезпечними їх робить токсичний слиз, який вони використовують, щоб паралізувати дощових черв’яків. 

Доктор Блейк Лейтон-молодший, експерт з ентомології з Університету штату Міссісіпі, пояснює, що "рот" хробака-молота розтягується, щоб перетравити тіло дощового черв’яка після того, як він покриває його токсичним слизом, який викликає подразнення шкіри у людей і може призвести до смерті тварин.

Ешлі Морган-Ольвера з Техаського інституту інвазивних видів попередила, що хробак здатен до регенерації. “Якщо ви розріжете його на дві частини, ви отримаєте двох черв’яків”, — сказала вона в коментарі.

Це означає, що один хробак-молот може швидко стати кількома хробаками, поширюючи свій токсичний слиз по всьому двору.

Мешканцям радять одягнути рукавички перш, ніж підібрати черв’яка і помістити його у пластиковий пакет із сіллю або оцтом. Не рекомендується чіпати його, навіть якщо хробак мертвий. У разі дотику уражену ділянку слід промити водою з милом і нанести дезінфікуючий засіб для рук.

Нагадаємо, популярна традиційна страва, яку їдять у Таїланді та Лаосі, вважається причиною смерті близько 20 000 людей щороку.

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