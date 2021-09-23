Після операції із введенням катетера у чоловіка виділялася сеча, фекалії та сперма з несподіваних місць

Після операції із введенням катетера у чоловіка виділялася сеча, фекалії та сперма з несподіваних місць

Медики виявили у пацієнта, який скаржився на біль у яєчках, ненормальний зв’язок між простатою та прямою кишкою.

33-річний мешканець штату Техас (США) звернувся за медичною допомогою після того, як протягом п’яти днів страждав від болю в яєчках. Лікарі університетської клініки виявили у нього ненормальний зв’язок між простатою та прямою кишкою, що спричиняло вихід сечі, фекалій та сперми з несподіваних місць.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на опубліковану історію хвороби в журналі Cureus.

Команда медиків на чолі з Френком Вентурою назвала проходження сперматозоїдів через пряму кишку “рідкісним симптомом”, його виникнення можливе після хірургічного втручання. КТ таза виявила у пацієнта між простатою і прямою кишкою “заповнену газом структуру”.

Вивчивши історію хвороби, медики виявили, що чоловікові два роки тому ввели катетер, коли він перебував у комі після прийому кокаїну та фенциклідину (PCP). Ця гнучка трубка використовується для спорожнення сечового міхура та збору сечі, коли це неможливо природним шляхом. З якихось причин катетер розірвався, що привело до утворення тунелю, що з'єднав його простату і пряму кишку.

Хірурги провели операцію, використавши частину стінки прямої кишки, щоб створити “заслінку” для закриття тунелю.

Як стверджують медики, якби 33-річний чоловік не прийшов на лікування, то поставив би під загрозу своє життя через інфекції нирок та сепсис.

Нагадаємо, раніше у російському місті Тула чоловік, якого госпіталізували з важкою формою COVID-19, викинувся з вікна клініки на сьомому поверсі.

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