Після операції утворились "дірки": у жінки, яка збільшила груди, почали випадати імпланти 

Жителька Великої Британії вирішила збільшити груди. Щоб зекономити, вона поїхала до Туреччини, де вартість операції була вдвічі дешевшою.

Про це пише dailymail.co.uk.

48-річна Келлі Янг у вересні вирішила збільшити груди. Щоб зекономити вона вирішила поїхати до Туреччини, де вартість такої операції становила 3200 фунтів, тоді як у Великій Британії це - 6000.

Проте після повернення жінка помітила "дірку" в грудях, з якої сочився гній. Також з правого боку в жінки з грудей почав випадати імплантант. Після цього Келлі звернулась до медиків. Але вже у листопаді жінка знову поїхала до Туреччини на ревізійну операцію.

"Мені довелося сісти в літак із висунутим імплантатом, я боялася", - каже жінка.

У Туреччині лікар сказав їй, що все нормально та розповів, що рана загоїться. Проте після повернення жінка виявила у грудях ще одну "дірку".

" Британський грудний хірург сказав їй, що другий набір імплантатів, встановлений під час її ревізійної операції, був інфікований, і їй слід було зачекати принаймні шість місяців після першої процедури, перш ніж проходити подальше лікування", - пише видання.

У грудні 2022 року жінка втретє поїхала до Туреччини, де в клініці визнали, що проблема й справді існує, проте вони не можуть їй нічим допомогти. А тому хірурги видалили їй імпланти та порекомендували більше не робити ніяких операцій.

Фото: dailymail.co.uk

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