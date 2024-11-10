Після перемоги Трампа американцям пропонують втекти від політики на 4 роки

У США запустили кругосвітній круїз на 4 роки для тих, хто хоче втекти від політики на час президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Business Insider

Круїз “Промотай вперед” пропонує подорож на борту круїзного судна Villa Vie Odyssey з відвідуванням 140 країн на всіх континентах. Одномісна каюта за системою “все включено” коштуватиме $256 000, двомісна — від $320 000.

Корабель оснащений спа-центром і фітнес-програмами, а квитки включають харчування — з безкоштовним пивом і вином, які подають під час обіду та вечері.

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“Хоча ця поїздка не надає громадянства в інших країнах світу, але дозволяє пасажирам уникати заторів, політики та монотонності міського життя, – сказав представник Villa Vie Residences.

Раніше Business Insider повідомляв, що мільйони американців розглядають можливість покинути країну , якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраним під час кампанії 2024 року. Після оголошення про його перемогу пошуки за фразою “переїзд до Канади” різко зросли.

Нагадаємо, статки десяти найбагатших людей світу зросли на рекордні $64 мільярди після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

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