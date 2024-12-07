Після потужного землетрусу робот "утік" від своїх господарів: відео

Домашній робот-пилосос від’єднався від своєї бази та почав блукати вулицями після підземних поштовхів

В американському штаті Каліфорнія, в якому у четвер, 5 грудня, стався потужний 7-бальний землетрус, мешканці невеликого міста Фортуна виявили робота-пилососа, який кудись прямував, покинувши будинок свого господаря.

Зняті очевидцями кадри опублікував телеканал ABC News.

Коротке тридцятисекундне відео показує, як саморобний очисний пристрій з характерним клацанням рухається рівною асфальтованою дорогою.

Місцева мешканка, яка фігурує в цьому відео, здивувалася від побаченого та перепитала когось, чи дійсно це пилосос. Її співрозмовник зробив припущення, звідки саме міг “утекти” робот, вказуючи на будівлю на задньому плані.

Очевидно, домашній робот-пилосос від’єднався від своєї бази та почав блукати вулицями після підземних поштовхів, які відчувалися у цьому містечку з приблизно 12 тисячами мешканців.

З опублікованих кадрів не зрозуміло, що зробила місцева мешканка, яка виявила втікача: перенаправила його, вимкнула чи дозволила рухатися далі своїм автономним шляхом.

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