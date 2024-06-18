Після Саміту миру можливі потужніші обстріли України: пророцтво старця Ігнатія

Зокрема, старець віщує, що ближче до 24 серпня Росія може посилити обстріли Києва.

Після Саміту миру, що відбувся минулими вихідними у Швейцарії, може зрости інтенсивність російських обстрілів України. Особлива небезпека ракетно-дронових ударів загрожує заходу України.

Про це йдеться у пророцтві старця Ігнатія на YouTube-каналі "Український молитовник".

Старець також віщує можливе загострення ситуації довкола Запорізької АЕС. Це може призвести до серйозних наслідків.

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Також до кінця літа зберігаються загрози для Харкова. Провидець попередив, що можливі нові обстріли, однак молитви захищатимуть українських військових, а місто вистоїть.

Ігнатій віщує потужніжі ворожі морські атаки по Одесі. Водночас він вказує, що Бог захистить "перлину біля моря" від підступних дій росіян.

За передбаченням старця, ЗСУ відбиватимуть усі спроби нападу російських окупантів у Запоріжжі.

А ближче до 24 серпня Росія може посилити обстріли Києва, попередив провидець. За його словами, молитви захистять жителів української столиці і дадуть сил бійцям ЗСУ.

Ігнатій також прогнозує, що Черкаська область перебуватиме у стані "підвішеності", і що Миколаївська область вистоїть, адже вищі сили захистять регіони. Старець уточнив, що в Миколаєві загарбники спробують зруйнувати суднобудування, однак плани ворога приречені на поразку.

"До кінця літа ми зможемо видихнути спокійно. Херсонщина повернеться до складу України, окупанти залишать території, які захопили. Бог не дозволить ворогові руйнувати медичну інфраструктуру Вінниці, всі лікарні будуть врятовані. Господь не залишить столицю без захисту, місто залишиться неприступним", – йдеться у відео з пророцтвом Ігнатія.

Він застеріг, що Росія спробує у Львові зруйнувати єдність українців, але місто залишиться форпостом культури і духовності.

Старець віщує, що Чернігів може стати містом оборони. Але ворогу не вдасться там подолати оборонні рубежі, тож він відступить із втратами.

"Сумщина і Чернігівщина залишаються під загрозою нападу ДРГ, але Україна здатна виявити і нейтралізувати ці загрози. ЗСУ зможуть захистити регіони", – йдеться у відео.

А ще Ігнатій віщує можливі зміни у роботі ТЦК та СП, зміни у мобілізації. В цьому контексті зазначається, що важливо зберігати спокій, оскільки паніка може зіграти на руку ворогу.

"Протягом літа буде відновлюватися українська енергосистема, цей процес буде повільним через нові обстріли РФ", – додав старець.

До слова, раніше ясновидець Андрій Дуйко назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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