Хірург забув у животі політика ножиці

Після проведеної операції з видалення пухлини бразильський депутат тиждень страждав від болю в животі.

Бразильський політик Клейтон Занатта, який є депутатом ради міста Нова-Санта-Гелена, після операції з видалення пухлини з кишечника поскаржився на біль і через шість днів звернувся до клініки для комп’ютерної томографії. Обстеження виявило в шлунку пацієнта забуті хірургом ножиці.

Про це повідомляє Daily Mail.

46-річного чоловіка терміново доставили до тієї ж регіональної лікарні для операції з видалення ножиць і виписали через два дні.

Зараз політик одужує вдома і скаржиться лише на головний біль, який став наслідком двох анестезій, застосованих до пацієнта упродовж одного тижня.

Державний департамент охорони здоров'я зараз розслідує цю ситуацію в медичному закладі. Занатта не впевнений, чи буде подавати позов проти клініки та її хірурга.

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"Наразі я про це не думаю. Але ми побачимо, що буде далі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у міжнародному аеропорту Внуково у столиці Росії у працівників митниці викликала підозру 23-річна пасажирка, яка прилетіла зі Стамбула. Як виявилося, дівчина перевозила в шлунку майже пів кілограма кокаїну.

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