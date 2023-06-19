Після знущань у школі жінка змінилася на зло кривдникам та ошелешила Мережу виглядом – відео

Перетворення жінки після знущань у школі приголомшило глядачів TikTok.

28-річна Кет показала, який вона мала вигляд багато років тому, коли навчалася у старшій школі, коли з неї кепкували.

Відеоролик містить слайд-шоу юної дівчини на різних старих фотографіях в окулярах, простій сірій кофтинці та чорній сорочці з короткою спідницею.

Але її зовнішність помітно змінилася. На нових фотографіях, що демонструють гламурний образ Кет, вона зображена з макіяжем і світлорожевим волоссям.

"Уяви, що ти знущаєшся з мене у старшій школі лише для того, щоб я стала сексуальнішою за тебе", — підписала відео вона.

Кет також додала, що можливо була б милішою і скромнішою, якби з нею поводилися краще.

У коментарях юзери засипали її компліментами.

Вау! Ти дуже гарна

Нехай кривдники стулять пельки

Ти була дуже милою, а тепер дуже сексуальна

Гарна трансформація

Іноді хейтери роблять нас кращими

Нагадаємо, 55-річна жінка після двох розлучень вирішила змінитися та шокувала фігурою у бікіні. Вона зайнялася паверліфтингом.

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