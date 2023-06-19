Після знущань у школі жінка змінилася на зло кривдникам та ошелешила Мережу виглядом – відео

Вона стала невпізнаваною.
Перетворення жінки після знущань у школі приголомшило глядачів TikTok.
28-річна Кет показала, який вона мала вигляд багато років тому, коли навчалася у старшій школі, коли з неї кепкували.
Відеоролик містить слайд-шоу юної дівчини на різних старих фотографіях в окулярах, простій сірій кофтинці та чорній сорочці з короткою спідницею.
Але її зовнішність помітно змінилася. На нових фотографіях, що демонструють гламурний образ Кет, вона зображена з макіяжем і світлорожевим волоссям.
@kittykatttt04 Maybe I’d be nicer & more humble about it had I been treated better #glowup #foryou #transformation ♬ son original - quentin
"Уяви, що ти знущаєшся з мене у старшій школі лише для того, щоб я стала сексуальнішою за тебе", — підписала відео вона.
Кет також додала, що можливо була б милішою і скромнішою, якби з нею поводилися краще.
У коментарях юзери засипали її компліментами.
- Вау! Ти дуже гарна
- Нехай кривдники стулять пельки
- Ти була дуже милою, а тепер дуже сексуальна
- Гарна трансформація
- Іноді хейтери роблять нас кращими
Нагадаємо, 55-річна жінка після двох розлучень вирішила змінитися та шокувала фігурою у бікіні. Вона зайнялася паверліфтингом.
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