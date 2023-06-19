Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Після знущань у школі жінка змінилася на зло кривдникам та ошелешила Мережу виглядом – відео

Після знущань у школі жінка змінилася на зло кривдникам та ошелешила Мережу виглядом – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після знущань у школі жінка змінилася на зло кривдникам та ошелешила Мережу виглядом – відео

Кет у старшій школі / Фото: скриншот з відео

Вона стала невпізнаваною.

Перетворення жінки після знущань у школі приголомшило глядачів TikTok.

28-річна Кет показала, який вона мала вигляд багато років тому, коли навчалася у старшій школі, коли з неї кепкували.

Відеоролик містить слайд-шоу юної дівчини на різних старих фотографіях в окулярах, простій сірій кофтинці та чорній сорочці з короткою спідницею.

Але її зовнішність помітно змінилася. На нових фотографіях, що демонструють гламурний образ Кет, вона зображена з макіяжем і світлорожевим волоссям.

@kittykatttt04 Maybe I’d be nicer & more humble about it had I been treated better #glowup #foryou #transformation ♬ son original - quentin

"Уяви, що ти знущаєшся з мене у старшій школі лише для того, щоб я стала сексуальнішою за тебе", — підписала відео вона.

Кет також додала, що можливо була б милішою і скромнішою, якби з нею поводилися краще.

У коментарях юзери засипали її компліментами.

  • Вау! Ти дуже гарна
  • Нехай кривдники стулять пельки
  • Ти була дуже милою, а тепер дуже сексуальна
  • Гарна трансформація
  • Іноді хейтери роблять нас кращими

Нагадаємо, 55-річна жінка після двох розлучень вирішила змінитися та шокувала фігурою у бікіні. Вона зайнялася паверліфтингом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
12к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація