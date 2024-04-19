Письменниця ошелешила історією про зустріч із прибульцями: "Вони забрали мої яйцеклітини"

Жінка стверджує, що зустріла прибульців з "іншого виміру", покаталася на їхньому космічному кораблі – і у неї вкрали яйцеклітини.

Про це пише Daily Star.

Кажуть, що письменниця Шеррі Вайльд провела більшу частину свого життя, спілкуючись з іншопланетянами. Вона розповіла, як вперше побачила чотирьох іншопланетян, коли її машина заглохла, а істоти стояли посеред дороги.

Вона стверджувала, що її машина зупинилася просто там, де вони стояли, а наступне, що вона пам'ятає, це те, що минуло дві години, і вона була вдома у своєї подруги. І щоб з'ясувати, що сталося, вона звернулася за допомогою до гіпнотизера через 20 років – і те, що вона згадала, шокувало її.

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Вона сказала: "Коли машина зупинилася біля його ніг, я дивилася крізь лобове скло, і мої очі намагалися змінити те, що я бачила, тому що він не був людиною, і мій розум не міг цього сприйняти. У нього були зелені очі, рот, який не відкривався, на голові щільно прилягала кепка – я опустила голову, мене трясло, і я думала, що помру від цього. Він назвав моє ім'я і сказав: "Шеррі, ми чекали на тебе". Він наказав мені вийти з машини... Позаду стояли двоє хлопців з паличками, які підійшли і схопили мене. Сіра рука, схожа на кіготь, схопила мене за передпліччя і витягла з машини. Щойно вони доторкнулися до мене, я припинила тремтіти і була дуже спокійна. Головний хлопець мав знайомий вигляд і сказав: "Є робота, яку треба зробити". Вони були з іншого виміру".

Потім Шеррі відвели в поле, де вона побачила їхній космічний корабель і стверджувала, що це був маленький "сріблястий корабель-розвідник, близько 6 метрів у діаметрі". Попри те, що Шеррі хотіла стояти там і дивитися на нього через своє захоплення, вона спочатку не хотіла заходити всередину, тому що "знала", що може статися.

Лідер, якого вона називала Да, зайшов до корабля, і їй сказали йти за ним, але вона опиралася. Зрештою, вона зайшла всередину. Жінка пригадала, що він був "холодним" і набагато більшим зовні, ніж всередині. Вона сказала: "Я увійшла туди, і там була кімната з вікнами і вигином. Там був дуже вузький стіл, а також коридор з іншими дверима і кімнатами".

Потім вона стверджує, що її роздягли і поклали на стіл, а жінка-іншопланетянка тримала її голову. Прибульці взяли зразки ДНК, але "нічого дуже не боліло", а також пообіцяли подбати про "слабкість" у ногах.

Також, за її словами, іншопланетяни спробували "витягти деякі з її яйцеклітин". Вона сказала: "Вони витягли їх, і я бачила, як рідина проходить крізь трубку. Коли вони взяли зразок, всі припинили робити те, що робили, і був високий рівень хвилювання. Я одяглася, і вони поставили мені декілька запитань, перше з яких було про те, чи я щаслива".

Зрештою, вони відпустили її з корабля, і вона сказала, що хоче повернутися на нього – але замість цього вони стерли їй пам'ять і залишили її в невіданні на більш ніж 20 років.

Нагадаємо, раніше чоловік шокував розповіддю про зустріч із прибульцями посеред вулиці. За його словами, дикий досвід спілкування з ними змусив його переписати свій внутрішній монолог.

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