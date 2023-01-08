Письменниця, яку два роки вважали померлою, повернулася до життя: реакція фанатів приголомшила

У пам'ять про авторку романів влаштовували благодійні акції та аукціони, але раптом жінка зізналася, що новина про її самогубство було фейковим.

У вересні 2020 року від імені дочки письменниці Сьюзан Мічен з’явилося повідомлення у Facebook про те, що авторка любовних романів покінчила життя самогубством. В онлайн-спільноті читачів та письменників, які підтримували творчість одне одного, ця звістка викликала глибокий жаль.

Коли ж виявилося, що понад два роки письменниця була живою, це викликало обурення фанатів, повідомляє ВВС.

“Коли ми дізналися, що одна з наших покінчила життя самогубством, у нас було розбите серце”, — сказала письменниця Сьюзан Коул.

Потім у соціальних мережах почали поширюватися чутки, що самогубиця стала жертвою знущань.

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Протягом двох років група відзначала річницю смерті Сьюзан Мічен. На її честь проводилися збори коштів і книжкові аукціони, а такі автори, як Кендіс Адамс, зробили внесок у антологію оповідань, присвячену тому, щоб “зберігати знущання там, де йому місце — у художній літературі”.

Але цього тижня Сьюзан Мічен раптово повернулася до життя. Вона оголосила про своє повернення в соцмережі, викликавши шок і збентеження серед шанувальників і друзів, і визнала, що самогубство було інсценованим.

“Буде багато питань. Нехай веселощі починаються”, – написала вона у Facebook.

Спільнота авторів і шанувальників зараз розлючена. “Такі речі повинні траплятися лише в художній літературі. Тепер люди відчувають, що не можуть піклуватися одне про одного, бо вони більше не знають, що є справжнім, а що ні”, — відреагувала Сьюзан Коул.

Після фальсифікованого самогубства особа, яка видала себе за її доньку, скористалася обліковим записом Мічен у Facebook, щоб попросити допомогти завершити останній роман її матері та рекламувала її попередні роботи.

Тепер члени спільноти прийшли до висновку, що “покійна” письменниця весь час публікувала повідомлення, прикриваючись вигаданою “донькою”.

Хоча всі обставини цієї історії залишаються таємницею, публікація викликала обурення в онлайн-групі прихильників письменниці. “Навіщо повертатися? Чому ти не залишилася під псевдонімом, який був?” – докоряють “воскреслій” письменниці.

Наразі Мічен відповіла, що ситуацію спровокувала її родина, і сказала, що вирішила мовчати, поки “працювала з психіатром, щоб покращити свій стан”.

Нагадаємо, раніше українського ексжурналіста і письменника бурятського походження Доржа Бату (справжнє ім’я – Андрій Васильєв), який наразі мешкає у Штатах, звинуватили у брехні.

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