Письменник після смерті своєї відомої дружини дізнався про неї жахливу таємницю (фото)

Чоловік дізнався про таємне життя своєї дружини після її смерті.

Про це пише nypost.com.

8 березня 2020 року відома письменниця та викладачка в університеті Атланти Моллі Бродак застрелилася. Жінці було 39 років. Її чоловік, також письменник, Блейк Батлер був спустошений смертю коханої.

"Я знав, що вона в депресії, але як вона могла відмовитися від мене? Як вона могла відмовитися від нас? Як вона могла відмовитися від себе?" - прокоментував 44-річний вдівець.

Моллі Бродак і Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Молоді, талановиті та красиві, ця пара була свого роду золотою парою у місцевих літературних колах. Блейк не усвідомлював, наскільки нещасна його дружина, але, як він написав у своїх мемуарах "Моллі", незабаром він дізнався, що багато чого не знав про жінку, яку кохав.

Коли Батлер уперше зустрів Бродак, вона була у в'язниці. Вони зв'язалися через Facebook. Батлер не знав інших письменників в Атланті і був радий зустрітися з Моллі, поетесою, яка жила у сусідній Огасті, штат Джорджія.

Вони призначили побачення. Того ж вечора у барі вона показала йому свій недавній знімок МРТ і сказала, що раніше у неї була пухлина головного мозку.

"Вона була гарною жінкою, яка з'явилася з нізвідки і, здавалося, принесла з собою хаос", - сказав він. "Мене завжди приваблювали дикі жінки".

Моллі Бродак і Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Бродак поділилася своїм важким дитинством. Її батько грабував банки, щоб погасити свої ігрові борги і двічі відсидів у в'язниці. Вона сама крала у магазині. Її мати страждала на біполярний розлад і залишала юну Моллі практично без нагляду. Але вона приховувала інші аспекти свого минулого: що вона почала вживати героїн у 12 років, що дозволяла своїм старшим хлопцям припікати її цигарками, що насправді була заміжня, коли вперше почала зустрічатися з Батлером.

Пара одружилася 2017 року на вершині гори Аравія, за півгодини їзди від будинку. Це була інтимна церемонія: наречений та наречена та їхні матері. Вони написали свої клятви та прочитали вірш Чеслава Мілоша. Після цього вони влаштували вечірку у музеї кампусу Університету Еморі. Їхній перший танець був під пісню Metallica Nothing Else Matters.

"Це була своєрідна пригода", - сказав Батлер.

Моллі Бродак і Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Але незабаром після її смерті Батлер виявив, що його дружина познайомилася з одним з її учнів лише за декілька тижнів після їхнього весілля.

Він переглядав її телефон у пошуках фотографій, які можна було б показати у слайд-шоу на її похороні. Саме тоді він дізнався, що вона зраджувала його з багатьма чоловіками. Він знайшов безліч фотографій, на яких вона позує в нижній білизні та із секс-іграшками, а також відверті відео, де вона вимовляє імена інших чоловіків дитячим голосом.

Моллі Бродак / Фото: nypost.com

Копнувши глибше, він виявив електронні листи зі спокусливими фотографіями, адресовані її студентам у різних коледжах, де вона викладала.

Він також виявив листування з поетом, який, мабуть, прилетів до Тусона, щоб зайнятися сексом із Бродак під час письменницького ретриту, за який заплатив Батлер.

"Коли я дізнався брехню, яку вона приховувала, це стало свого роду полегшенням", - сказав Батлер. "Справа не в тому, що я її підвів. Справа в тому, що вона збудувала цей світ брехні".

Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Він почав писати "Моллі" приблизно через місяць після її смерті.

Обкладинка книжки / Фото: nypost.com

"Я сказав уголос: "Я збираюся написати про тебе книжку, і це буде найкраща книжка, яку я коли-небудь писав".

Зрештою він дійшов висновку, що Моллі, ймовірно, мала розлад особистості.

Батлер знову знайшов кохання і знову одружився 2022 року. Зараз він і його нова дружина живуть у Балтиморі, і це напрочуд щасливий кінець трагічної історії.

"Після моїх стосунків із Моллі я справді навчився думати про світ як місце болю", — сказав він. "Я, звичайно, не шукав кохання, я шукав спосіб знищити себе".

Нагадаємо, жінка заскочила коханого на зраді та викинула його речі із шостого поверху. У результаті, її забрали до лікарні.

Читайте також: