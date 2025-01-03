Питання чи запитання: особливості вживання слова

Як правильно вживати слова "питання" та "запитання"?
Питання чи запитання: як правильно?
У повсякденному спілкуванні та в письмі ми часто використовуємо слова "питання" та "запитання". Проте чи знаєте ви, в чому полягає різниця між цими двома словами? Мовознавець Олександр Авраменко детально пояснив, коли доречно вживати кожне з цих слів.
Основні відмінності у вживанні слова "питання" та "запитання"
Слово "питання" використовується у ширшому значенні. Воно стосується теми для обговорення, проблеми, що потребує вирішення, або ж теми, яка викликає інтерес. Наприклад:
- Питання екології стає дедалі актуальнішим.
- Це важливе питання для всієї команди.
"Запитання", зі свого боку, вживається для позначення конкретного звернення до співрозмовника з метою отримати відповідь. Наприклад:
- У мене є запитання до лектора.
- Ти відповів на всі запитання в тесті?
"Правильно сказати і "поставити питання", і "поставити запитання". Але у значенні проблеми або справи, яку треба вирішити, слід вживати тільки слово "питання". Зверніть увагу: поставити питання, порушити питання, але в жодному разі не "запитання", — зазначає Олександр Авраменко.
Приклади використання "питання" та "запитання"
Щоб краще зрозуміти різницю між цими словами, розглянемо кілька ситуацій:
"Питання":
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На засіданні обговорювали питання бюджету.
- Це питання залишилося відкритим після зустрічі.
"Запитання":
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Чи є у вас запитання до доповідача?
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Учитель відповів на всі запитання учнів.
Походження слів
Обидва слова мають спільне коріння та походять від дієслова "питати". Проте "запитання" має префікс "за-", що додає йому значення завершеності або конкретики. Це й пояснює, чому "запитання" вживається для позначення адресованого звернення, а "питання" має ширше значення.
Правильне використання цих слів свідчить про високий рівень мовної культури. Особливо це важливо для офіційного спілкування, ділового листування або підготовки документів. Наприклад:
- "Ми розглянемо питання фінансування" звучить професійно.
- "У мене є кілька запитань щодо цього" допомагає уникнути двозначності.
Часті помилки у вживанні
Розглянемо типові ситуації, у яких люди плутають ці слова, що допоможе зрозуміти, як їх правильно використовувати.
Використання "запитання" замість "питання":
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Неправильно: На порядку денному стоїть запитання бюджету.
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Правильно: На порядку денному стоїть питання бюджету.
Використання "питання" замість "запитання":
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Неправильно: У мене є питання до лектора.
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Правильно: У мене є запитання до лектора.
Де доречно використовувати "питання" та "запитання"
Офіційне спілкування:
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"Питання" зазвичай використовується в офіційних документах, звітах, планах.
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"Запитання" – у зверненнях до конкретної особи або групи осіб.
Освітній контекст:
- "Запитання" часто вживають під час тестів, опитувань, лекцій.
- "Питання" може позначати загальну тему обговорення.
Повсякденне спілкування:
- Обидва слова використовуються залежно від контексту, але частіше люди вживають "запитання", звертаючись до співрозмовника.
Як уникнути помилок — правило використання "питання та "запитання"
Щоб уникнути плутанини та уникнути помилок, можна запам’ятати просте правило:
- Якщо йдеться про тему, проблему або аспект для обговорення, вживайте "питання".
- Якщо звертаєтеся до когось із проханням відповісти, використовуйте "запитання".