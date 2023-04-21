Пітбуль врятував чужу дитину від смертельної змії: подробиці інциденту (фото)

Пітбуль за окликом Герлі був проголошений пухнастим героєм після того, як ризикував своїм життям, щоб врятувати життя маленького хлопчика від отруйної змії.

Про це пише dailystar.co.uk.

Інцидент стався в місті Гайленд-Віллідж, штат Техас, США.

Жінка написала у Facebook, що пес її брата врятував хлопчика під час прогулянки.

"Мій брат вигулював пітбуля на нашому сусідньому полі близько 10-ї вечора. Він гуляє з ним так пізно, щоб спустити його з повідця, щоб він міг займатися улюбленою справою, досліджувати різні запахи. Він почув крик маленької дитини, і, перш ніж мій брат зрозумів це, Герлі побіг. Собака схопив мідноголову змію від маленького хлопчика і жбурнув її, потім знайшов та убив", - розповіла вона.

Мідноголова змія / Фото: Getty Images

Жінка додала, що дитина швидко побігла до машини своєї матері, що її брат не зміг знайти жодної інформації про маленького хлопчика.

Потім її брат зателефонував до служби контролю за тваринами. Поліція прибула, щоб перевірити місце події.

Глянувши на Герлі, вони побачили, що він був укушений.

"Він стікав кров'ю, у нього була набрякла шия і піна з рота. Дійсно, вони виявили дві колоті рани на його верхній губі", - йдеться у повідомленні.

Собаку вкусила отруйна змія / Фото: dailystar.co.uk

Герлі доставили до лікарні швидкої допомоги для тварин Дентон, де він залишився на ніч, щоб ветеринари могли декілька разів протягом ночі перевіряти його здатність до згортання крові.

Наступного ранку тварина повернулася додому.

Пізніше з'ясувалося, що маленький хлопчик натрапив на гніздо мідноголових змій.

Нагадаємо, в Індії зграя мавп зіштовхнула масивний камінь із даху будинку і він впав просто на дитину. Трирічний хлопчик загинув на місці.

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