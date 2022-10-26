Пітон повністю проковтнув жінку: її тіло всередині змії було майже неушкодженим

В Індонезії в провінції Джамбі пітон вбив та повністю проковтнув тіло 50-річної жінки. Спочатку її вважали зниклою безвісти, проте потім селяни помітили змію з великим шлунком.

Про це пише ВВС.

Жінка зникла після того, як поверталася з каучукової плантації додому. Місцеві жителі після цього організували пошукові групи та всю ніч шукали місцеву мешканку. Через день селяни помітили 5-метрового пітона з величезним шлунком. Коли люди вбили змію, то всередині неї знайшли тіло зниклої жінки. За даними поліції, воно було майже неушкодженим.

Наукова співробітниця організації дикої природи Wildlife Reserves Сінгапура Мері-Рут Лоу пояснила, що пітони зазвичай їдять щурів, проте коли їхні розміри збільшуються, такої здобичі їм уже замало. Вона пояснила, що пітони свою жертву ковтають повністю, оскільки їхні щелепи з'єднані дуже гнучкими зв'язками, тому вони можуть розтягуватися навколо великої здобичі.

Пітони можуть повністю ковтати свою жертву: історії

2018 року в провінції Сулавесі в Індонезії пітон вбив та проковтнув 54-річну домогосподарку на ім’я Ва Тіба. Її тіло знайшли в животі змії. Пітон проковтнув жінку повністю, почавши з голови, оскільки вона розташовувалася ближче до хвоста.

2017 року в Індонезії гігантський пітон повністю проковтнув 25-річного чоловіка. Змію знайшли на території помешкання загиблого, а коли розрізали, то знайшли там тіло зниклого молодика.

У Таїланді величезний пітон з'їв кота та пробив стелю в будинку. Люди викликали рятувальників, проте пітон спробував кинутися на рятувальника, але йому вдалося впіймати його руками.

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