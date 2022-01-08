Пів години в пральній машині: у Дніпрі ветеринари врятували кота після екстремальних водних процедур

Пів години в пральній машині: у Дніпрі ветеринари врятували кота після екстремальних водних процедур

У тварини була низька температура і хрипи в легенях.

У Дніпрі врятували кота після екстремальних водних процедур: тварина 30 хв перебувала у пральній машині.

Про це розповіли 8 січня у ТСН.19:30.

Сірий пухнастик на ім'я Броша заліз до барабану, бо любить відпочивати в затишку. Господарі не помітили улюбленця під сірими речами, тож увімкнули прання. Оговталися лише за пів години, коли почули несамовиті крики з пралки. Щойно відкрили дверцята, мокрий та наляканий кіт стрімголов побіг геть.

Його врешті впіймали та відвезли до ветеринарів. У Броші була занизька температура тіла та хрипи в легенях, а от очі не відкривалися через подразнення від прального порошку. Після лікування котави писали додому. Пральну машину господарі тепер пильно перевіряють перед увімкненням.

Новини Дніпра: ветеринари врятували кота після перебування у пральній машині

Як повідомлялося, Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. У домашніх тварин буде справжня ідентифікаційна картка, яка буде внесена до національної бази даних. А ще їх віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів.

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