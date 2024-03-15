Пів тіла було у пащі: безстрашна дружина врятувала коханого від чотириметрового крокодила

Жінка врятувала життя своєму чоловіку, побивши чотириметрового крокодила колодою – навіть попри те, що в пащі хижака була половина його тіла.

Про це пише Mirror.

37-річний батько трьох дітей Ентоні Жубер був би на межі смерті, якби не імпровізоване втручання його дружини, коли він пішов порибалити у Південній Африці. Син Ентоні, Джей-Пі, закидав волосінь на дамбі і саме підмотував улов, коли вона зачепилася за дерево.

Окунь, якого він спіймав, бовтався у воді, і Ентоні сказав, що він зайде в озеро і розплутає її.

Ентоні пригадав: "Цей крокодил, мабуть, лежав у засідці, тому що раптом він виринув з води, обхопив щелепами мою ногу і збив мене з ніг. Навколо була вода, а потім він пристосувався до моєї ноги, затиснув її в пащі трохи нижче пояса і почав бити головою ліворуч і праворуч із такою силою, що я не втримався на ногах. Я не бачив своїх ніг і бачив лише його зуби та злі очі, які дивилися на мене, поки він повільно відступав на глибину, щоб затягнути мене на дно і втопити. Я згадав про те, що треба виколоти очі, і встромив у них великі пальці, а воно трясло мене, як ганчір'яну ляльку, а потім мій бос Йохан забіг у воду і схопив мене за ремінь штанів. Найдивніше, що болю не було. Мабуть, це був адреналін. Я бив його і намагався виколоти йому очі, але чим більше я боровся і бився, тим більше він тряс мене з боку в бік. Я, чесно кажучи, думав, що мені просто відірвуть ноги. Потім звідки не візьмись з'явилася моя дружина Анналіз з величезною колодою. Вона почала бити цього гігантського крокодила по голові знову і знову з величезною силою, і після п'яти або шести сильних ударів щелепи крокодила розтулилися, і він вислизнув".

36-річний Йохан і 33-річна Анналіз схопили важко пораненого Ентоні і витягли його з небезпеки, а також схопили рушники, намагаючись зупинити кровотечу. Свідками нападу були також його доньки, віком 10 та 6 років.

Читайте провідні новини дня:

Ентоні продовжив: "Я думав, що мій момент настав, і я знаю, що тут, в Африці, якщо крокодил так вчепився в тебе, то втекти неможливо – це просто нечувано. Я чекав, що він мене втопить, але, попри розмір цієї тварини, Йохан і Анналіз побігли до дамби, взяли його на себе і врятували мене від того, щоб мене не з'їв крокодил. Я ніколи не знав, що моя дружина має силу чи владу перемогти таку істоту. Вона та Йохан, який був у воді і тягнув мене назад, врятували мені життя. Якби не я пішов за рибою, що застрягла, а мій син Джей-Пі, то крокодил точно б його зжер. Слава Богу, що це був я, а не мій син. Це було б занадто".

Зі свого боку, Анналіз зізналася, що вона лише згодом усвідомила, що врятувала життя своєму чоловіку.

"Я була шокована. Половина мого чоловіка була всередині гігантського крокодила, спочатку ноги. Я схопила цю колоду з пеньком на кінці, кинулася у воду і почала бити його по голові знову і знову і кричати на нього, поки він не відпустив. Він роззявив щелепи, Йохан відступив, Ентоні виліз, і я побачила кров. Я схопила його за руку, а він – за іншу, і ми витягли його з води. Ми намагалися якнайшвидше віднести його на ферму. Я боялася, що він стече кров'ю і підхопить інфекцію з пащі крокодила та брудної води, тому ми поклали його у вантажівку і відвезти до лікарні".

Вона додала, що знайшла три крокодилячі зуби в дірках на його животі, коли намагалася очистити рани перед тим, як відвезти його до медзакладу.

Нагадаємо, продано рекордно дорогий поліс страхування життя. Відомі сума та умови для клієнта, ім’я якого залишається в секреті.

Читайте також: