Південне, північне, східне чи західне: на якому підвіконні ставити різні кімнатні рослини

Кімнатні рослини можуть на одному вікні почувати себе чудово, а на іншому зовсім припинити ріст. Відбувається це тому, що кожна квітка має свої забаганки щодо кількості світла. Читайте в матеріалі ТСН.ua про кімнатні рослини для східних, західних, південних та північних вікон.

Куди які кімнатні рослини поставити розповіли в телеграм-каналі "Квіти і рослини".

Кімнатні рослини, які люблять тінь

Їх краще ставити на північне вікно, куди потрапляє дуже мало сонячних променів.

Зверніть увагу, щоб будь-які квіти почували себе тут добре, потрібні подвійні рами та достатня теплоізоляція. Це допоможе обмежувати різкі перепади температури протягом доби.

Драцена — кімнатна рослина для північного вікна / Фото: Pexels

Кімнатні рослини, які люблять тінь і підходять для північного вікна: аглаонема, антуріум, адіантум, аспарагус серповидний, аспленіум цибулинний, аспідістра, блехнум, венерина мухоловка, даваллія, драцена запашна, клівія, мільтонія, пафиопедилум, плющ, пеллея, селагинелла, сциндапсус, фіттонія, фікус карликовий, циртоміум, цикламен перський, епісція, циссус.

Якщо в вашій квартирі на північну сторону виходить балкон, там влітку можна тримати практично будь-які кімнатні рослини. На ньому будуть прекрасно квітнути пеларгонія або петунія, також можна виставляти на нього антуріум чи фінікову пальму.

Кімнатні рослини, які люблять світло

На південних вікнах завжди дуже багато сонця, тому дуже важливо, щоб на них висіли шторки, що захищатимуть квіти від прямих променів. А ще потрібне часте провітрювання. Занадто сухе повітря може стати причиною розмноження різноманітних шкідників.

А ще від високих температур листя рослин, навіть тих, які люблять світло, починає жовтіти та опадати. Щоб підтримувати потрібну вологість повітря, рекомендовано придбати обприскувач.

Стреліція — кімнатна рослина для південного вікна / Фото: Pexels

Кімнатні рослини, які люблять світло та можуть стояти на південному вікні: абутилон, ананас, авокадо, белопероне, банан, бугенвиллія, бругмансія, гемантус, глоріоза, гібіскус, домашня троянда, жасмин, кактуси, катарантус, пахистахис, пасифлора блакитна, паслін, сеткреазія, суккуленти, стреліція, тунбергія, фінік, фікус Бенджаміна, хойя, хлорофітум, цитрус, церопегія, юка.

А якщо південних вікон в вашій квартирі дуже багато, краще зупинитися на розведені суккулентів та кактусів.

Кімнатні рослини, які не люблять світла і сильної тіні

Такі краще ставити на західні вікна. Тут набагато легше впродовж доби підтримувати помірну температуру. Особливу увагу варто звернути на природну вентиляцію приміщення та теплоізоляцію віконних рам.

Монстера — кімнатна рослина для західного вікна / Фото: Pexels

Які квіти підходять для західного вікна: алламанда, акалифа, брунфельса, фрієзія, гусманія, гревіллея, дендробіум, жакаранда, каттлея, кокос, кодіеум, кармона дрібнолиста, хрестовник, мандевілла, монстера, мединилла, неорегелія, онцидиум, одонтоглоссум, панданус, полициас, рео, саговник, сенполія, свинчатка, спатифіллум, спарманнія, стефанотіс, опунція, фікус каучуконосний, фаленопсис, фуксія, шеффлера.

Кімнатні рослини для східних вікон

Сюди сонячні промені потряпляють лише у вранішні часи. Таке світло є найбільш м'яким та сприятливим для росту рослин. В південних регіонах на вікні, що виходить на північний схід, квіти будуть чудово рости. А ось в північних регіонах краще ставити рослини на підвіконня, які "дивляться" на південний схід. Єдиним недоліком такої кімнати можна назвати лише той факт, що в ній дуже швидко змінюється температура.

Диффенбахія — кімнатна рослина для східного вікна / Фото: Pexels

Кімнатні рослини для східних вікон: алоказія, аспарагус, араукарія, азалія, ахіменес, афеляндра, бегонія, гарденія, драцена, диффенбахія, заміокулькас, імбир, каладіум, клеродендрум, калатея, кипарис, колумнея, кроссандра, кавове дерево, маранта, нефролепіс, непентес, роициссус, пуансеттія, толму, сингоніум, фатсія, фікус биннендика, фікус вишневидный, філодендрон, фатсхедера, ховея, ехмея, есхінантус.