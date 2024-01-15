Півень прожив без голови 18 місяців: історія життя та дивної смерті Майка (фото)

Фермер, який обезголовив півня, був спантеличений, коли тварина не померла, а прожила 18 місяців, перш ніж загинула внаслідок дивного інциденту.

Про це пише Daily Star.

Ллойд Олсен і його дружина Клара одного разу вбивали курчат на своїй фермі в Колорадо, коли виявили, що одна з 50 обезголовлених ними тварин все ще жива.

Шокована побаченим, пара помістила її на ніч до ящика з-під яблук, вважаючи, що вона зрештою помре, але це було далеко не так.

Півень Майк / Фото: Getty Images

"Ця бісова штука була ще жива", - сказав Трой Вотерс, правнук пари. "Це частина нашої дивної сімейної історії".

Вотерс сказав, що інцидент стався 10 вересня 1945 року і що він чув цю історію ще хлопчиком, повідомляє BBC. Він пригадав: "Він відвіз курячі тушки до міста, щоб продати їх на м'ясному ринку. Він узяв із собою цього півня – і тоді він ще досить часто користувався конем та возом. Він кинув його до візка, узяв із собою і почав сперечатися з людьми на пиво чи щось таке, що в нього є жива курка без голови".

Ллойд і Клара Олсени / Фото: bbc.com

Незабаром усі дізналися про птаха, і промоутер інтермедії на ім'я Гоуп Вейд проїхав майже 500 км, щоб побачити півня, і сказав парі, що їм слід взяти птаха на атракціон, щоб швидко заробити трохи грошей.

Спочатку вони відвідали Солт-Лейк-Сіті та Університет Юти, де півня піддали низці тестів. Вважається, що університетські вчені відрізали голови іншим курчатам, щоби подивитися на результат.

Журнал Life потім приїхав, щоб розповісти історію диво-півня Майка без голови – як його звали під час інтермедії – перед тим, як вирушити в тур США.

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У той час як багато людей писали Олсенам, захоплюючись їхніми диво-курчатами, багато хто порівнював цю пару з нацистами.

Після першого туру Олсени відвезли Майка до Фінікса, штат Арізона, 1947 року, де він, на жаль, зустрів свій кінець - не через те, що залишився без голови, а тому, що він подавився їжею, яку пара вставляла просто йому в горло.

Нагадаємо, науковці знайшли скам'янілу шкіру істоти, яка жила за 45 млн років до перших динозаврів.

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