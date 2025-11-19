"Півняче яйце": що це таке і чи можна його їсти

Півень / © pixabay.com

Реклама

Хоча курячі яйця — звичний продукт у раціоні багатьох людей, багато хто ніколи не стикався з феноменом «півнячого яйця». Ця дивна назва не означає, що його зніс півень, але вказує на припинення несучості.

Про це пише УНІАН.

По суті, це те, як називається маленьке яйце, яке курка несе «на прощання». Поява такого дрібного яйця в курнику є чітким сигналом: одна з несучок незабаром припинить нестися.

Реклама

Це таке саме куряче яйце, як ті, що ми бачимо в магазинах, проте воно набагато менше за розміром. Воно цілком безпечне для вживання. Однак, у більшості випадків, через мініатюрність, такі яйця або викидають, або віддають на корм тваринам.

Чому курка несе дрібні яйця

Поява дрібних яєць може бути викликана низкою факторів, які потребують уваги власника птиці.

Найчастіше дрібні яйця несуть молоді несучки, які лише починають свій цикл. Робити з цим нічого не потрібно — через 1-2 місяці все налагодиться самостійно.

Якщо йдеться про старших курей, причина може полягати в умовах утримання та харчуванні. У раціоні курей має бути мінімум 16-17% протеїну.

Реклама

Для виправлення ситуації можна давати спеціальний комбікорм для несучок, додавати соєвий або соняшниковий шрот, а іноді — варене яйце і сир.

На масу яйця впливає й дефіцит кальцію. У такому разі потрібно додавати в корм спеціальні премікси або забезпечити птахові доступ до ракушки чи вапняку.

Фахівці також наполягають на перевірці курей на наявність глистів. Паразити можуть погіршувати загальний стан птиці та її несучість.

Нагадаємо, фахівці й досі не мають єдиної позиції щодо того, де краще зберігати яйця — у холодильнику чи при кімнатній температурі. У холодильнику вони можуть залишатися свіжими до п’яти тижнів, але швидко вбирають запахи й потребують стабільного холодного середовища.

Реклама

За умов до +18 °C яйця можна безпечно тримати й поза холодильником, особливо якщо вони немиті та з непошкодженою природною плівкою. Експерти радять зберігати магазинні оброблені яйця лише у холодильнику, а домашні — можна й на полиці, за умови уникнення тепла та сонця.