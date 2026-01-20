Північне сяйво / © із соцмереж

Українці в різних регіонах почали масово публікувати фото й відео незвичного світіння в небі. На кадрах видно характерні для аврори відтінки — зелений, рожевий і місцями фіолетовий, а також розмиті світлові «хмари» або смуги над горизонтом.

Північне сяйво зазвичай спостерігають у північних країнах — Норвегії, Ісландії, Канаді. Однак інколи воно стає видимим і значно південніше, зокрема в Україні, якщо магнітна активність достатньо сильна.

Північне сяйво над Україною: у ніч проти 20 січня небо спалахнуло зеленими та рожевими відтінками (3 фото) © фото з соцмереж © фото з соцмереж © фото з соцмереж

Чому північне сяйво могло з’явитися в Україні

Північне сяйво виникає, коли заряджені частинки з Сонця досягають Землі та взаємодіють із магнітним полем планети. Далі вони потрапляють у верхні шари атмосфери й змушують молекули газів світитися.

Найчастіше:

зелений колір пов’язаний зі світінням кисню,

червоні та рожеві відтінки можуть з’являтися за сильніших збурень,

фіолетовий інколи пов’язують з азотом.

Під час періодів активного Сонця зона, де видно аврору, розширюється — тому її можуть спостерігати навіть країни, для яких це нетипово.

Чому не всі його побачили

Навіть якщо північне сяйво було над певною територією, помітити його без спеціальних умов могли не всі.

Причини прості:

міське освітлення «з’їдає» слабке світіння,

хмарність або туман можуть повністю перекрити видимість,

у наших широтах аврора часто виглядає як легке підсвічування над горизонтом.

Водночас смартфони інколи фіксують явище краще, ніж людське око — завдяки нічному режиму та довшій витримці.

Як правильно спостерігати північне сяйво в Україні

Якщо подібне явище повториться, фахівці радять:

виїхати за місто, подалі від ліхтарів і реклами обрати відкриту місцевість без дерев і забудови дивитися в напрямку півночі або північного сходу дати очам 10–15 хвилин, щоб звикнути до темряви для фото: нічний режим, фіксація експозиції, телефон краще сперти або поставити на штатив.

Північне сяйво над Україною в ніч проти 20 січня стало справжнім сюрпризом для багатьох. Це рідкісне, але природне явище, яке інколи можна побачити і в наших широтах — особливо під час підвищеної сонячної активності.

