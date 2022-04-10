Півник - символ перемоги: художниця з Харкова розповіла, як подарувала Джонсону та Зеленському пізнавану кераміку

Півник - символ перемоги: художниця з Харкова розповіла, як подарувала Джонсону та Зеленському пізнавану кераміку

Вона догнала делегацію на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Під час прогулянки Києвом до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона підійшла перехожа та подарувала їм керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, що вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка Київської області. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в Інтернеті і стало символом стійкості українського народу.

Пізніше про зустріч з політиками розповіла сама мисткиня - художниця з Харкова Валерія Полянськова у Facebook.

"Півник один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото", - зауважила вона. А далі, мовляв, була серія дивних збігів.

Associated Press

Вона з друзями побачила Зеленського та Джонсона і поїхали додому, але майже перед будинком жінка зрозуміла, що не подарувала політикам півників.

Зеленського та Джонсона вдалося знайти на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Також читайте Борис Джонсон оголосив про накладення нових санкцій на Путіна: чого вони торкнуться

Художниці навіть вдалося переконати співробітників охорони підійти до представників влади та вручити подарунки.

Вона щиро здивована, що історія набула такого резонансу.

"Глиняні півні, копія тих, що були на відомому фото зі зруйнованої Бородянки. Вони стали символом стійкості українського народу. Віримо, що це гарний знак", – написав потім президент Зеленський у своєму Instagram.

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон прибув з візитом до Києва, де провів перемовини з Зеленським. Політики, зокрема, домовилися надалі посилювати спільну антивоєнну коаліцію, а також про багато іншого. Прем'єр Британії повідомив, що нещодавно для України зібрали 1,5 млрд євро.

Джонсон також пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих.

Читайте також:

Володимир Зеленський і Борис Джонсон прогулялися центром Києва після переговорів