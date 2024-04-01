Півонії можна висаджувати навесні: яка правильна техніка і що не слід робити

Навесні традиційним питанням стає висадження різних рослин. Наприклад, з приходом тепла найкраще садити, зокрема, півонії. Проте далеко не всі знають технологію висадження.

ТСН.ua розповість, коли навесні треба садити півонії.

Так, півонії багатьом подобаються через їхню красу та аромат. Традиційно їх саджають у травні-черві, коли ґрунт вже прогрітий, а ризик заморозків мінімальний. Але щоб вони пишно квітнули, треба знати, як їх правильно саджати.

Якщо ви садите півонії, куплені у контейнерах або горщиках, вони можуть бути посаджені навесні, коли ґрунт розморожений і готовий до обробки. Уникайте посадки півоній у ґрунт, який ще замерзлий або надто вологий, оскільки це може призвести до проблем з кореневою системою рослини.

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Як підготуватися до висадження півоній

Правильне саджання півоній - це важливий крок для забезпечення їх успішного росту і цвітіння. Насамперед треба обрати місце з достатньою кількістю сонячного світла і доброю вентиляцією. Півонії люблять світло, але можуть рости в тіні, проте у тіні їх цвітіння може бути менш ефектним.

Наступний крок - підготувати ґрунт. Треба прокопати ґрунт додавши до нього органічні речовини, зокрема - компост або перегній. Це допоможе забезпечити дренаж та живлення для півоній.

Крім того, потрібно правильно обрати самі рослини. Вони повинні бути здорові, з міцними кореневими системами. Якщо ви садите кореневі півонії, переконайтеся, що корені вологі та живі.

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Як саджати півонії

Створіть в ґрунті отвори, широкі та глибокі достатньо для кореневої системи півонії. Вони зазвичай потребують простору, тому відстань між рослинами має бути відповідною. Покладіть рослину в отвір і накрийте коріння землею, легко ущільнюючи її навколо.

Після чого полийте їх. Це потрібно для того, аби добре зволожити ґрунт. Після цього забезпечте регулярний полив, особливо під час перших тижнів після посадки, коли коренева система ще не закріпилася.

Вже згодом не забувайте доглядати за рослинами. Видаляйте будь-які бур'яни та забезпечте півоніям необхідний догляд, включаючи регулярний полив та додавання добрив, якщо це необхідно.

Слід зазначити, що після саджання півонії можуть не цвісти протягом першого року або навіть двох, оскільки вони зазвичай потребують часу для адаптації та розвитку кореневої системи. Тому будьте терплячими та дотримуйтеся правильного догляду.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як і коли садити півонії восени, щоб вони квітнули навесні.