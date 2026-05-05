Півтора року під землею без людей: жінка вийшла з печери і розповіла, що було найскладнішим

Беатріс Фламіні провела під землею на самоті 500 днів / © соцмережі

Реклама

У листопаді 2021 року 48-річна іспанська альпіністка та спортсменка Беатріс Фламіні спустилася в підземну печеру в Гранаді. Вона вийшла на поверхню лише у квітні 2023 року, відсвяткувавши під землею свій 50-й день народження та успішно завершивши безпрецедентний експеримент із виживання наодинці.

Про деталі цього унікального рекорду пише Unilad.

Життя поза часом та простором

На глибині 70 метрів під землею не було жодного стільникового зв’язку, тому весь цей час Беатріс провела в абсолютній ізоляції від суспільства. За її станом дистанційно спостерігала команда вчених, які досліджували вплив тривалої самотності на людське тіло та психіку.

Реклама

Ще до початку занурення жінка встановила суворе правило: вона не хотіла знати жодних новин із зовнішнього світу. Екстремалка попередила свою команду, що їй не варто нічого повідомляти, навіть якщо за цей час хтось із її рідних піде з життя. На запитання журналістів, як їй вдалося вижити так довго наодинці, жінка відповіла коротко: «Я чудово ладнала сама із собою».

Вона настільки гармонійно почувалася у власному товаристві, що повністю втратила лік часу вже на 65-й день експерименту. Аби зберегти ясний розум, Беатріс багато писала, малювала, займалася в’язанням та встигла прочитати 60 книг.

Нашестя мух та несподіваний фінал

За майже два роки далеко від цивілізації спортсменка зіткнулася з низкою серйозних викликів, серед яких було справжнє нашестя печерних мух. Однак, на диво, комахи та відсутність сонячного світла виявилися не найбільшою проблемою. Найбільше роздратування жінка відчула саме в момент свого порятунку.

Час під землею пролетів для неї настільки швидко, що коли за нею спустилися, Беатріс подумала про якусь надзвичайну ситуацію, а не про закінчення терміну.

Реклама

«Я спала — або принаймні дрімала — коли вони спустилися за мною… Я подумала, що щось сталося. Я сказала: „Вже? Не може бути“. Я ще не дочитала свою книгу», — розповіла вона медіа.

Вихід на поверхню також став стресом. Після тривалої відсутності контактів екстремалці не дали часу на адаптацію. Одразу після швидкого огляду лікарями та психологами її відправили на годинну пресконференцію під сліпучі спалахи камер, до чого вона була абсолютно не готова.

«Я очікувала, що вийду і прийму душ. Я не очікувала, що буде така велика зацікавленість», — зізналася рекордсменка.

Нагадаємо, американець Ренді Гарднер увійшов в історію після того, як 1964 року встановив рекорд із найдовшого неспання — 264 години. Однак через десятиліття він зізнався, що цей експеримент мав серйозні наслідки для його здоров’я.

Реклама

Новини партнерів