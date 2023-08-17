“Пийте, пийте”: туристи необачно спокусилися безкоштовними шезлонгами у барі біля пляжу

Компанія туристів з Італії, відпочиваючи на грецькому острові Міконос, вирішила відпочити на “безкоштовних шезлогнах”, замовивши напої та середню порцію кальмарів та креветок. Рахунок, який їм виставили, не тільки здивував, але й обурив.

Про це вони написали на туристичному порталі TripAdvisor.

Італійці обрали для відпочинку "DK Oyster" у місцині під назвою Платіс-Гіалосі. Тут все було майже ідеально, поки туристи не дізналися вартість напоїв та закусок.

"Ми випили 3 апельсинових соки, один Aperol Spritz і з'їли середню порцію кальмарів і креветок. А в кінці мені потрібно було заплатити 711 євро!!!" – поскаржився бідолаха у відгуку.

Автор допису нарікає, що про високі ціни відпочивальників ніхто не попередив. За його словами, він хотів викликати поліцію, але не мав на це часу, бо потрібно було поевернутися на корабель для подальшої мандрівки.

Це не єдиний негативний відгук на цей заклад. Відвідувачі пишуть, що його власники заманюють "безкоштовними шезлонгами", а потім виставляють надзвичайно дорогі рахунки.

"Не дозволяйте надмірно доброзичливому менеджеру та "безкоштовним шезлонгам" обдурити вас! Одне пиво коштує 65 євро... Вони просто продовжували приносити напої, і щоразу, коли ми питали ціну, вони говорили, почекай, я повернуся. Коли ми попросили меню, вони не хотіли його показувати", – зазначає ще одна відпочивальниця.

Нагадаємо, раніше подружжя пожалілося на моторошну відпустку у п'ятизірковому готелі в Домініканській Республіці.

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