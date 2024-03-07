Плакали всі: наречена, яка страждає на рак, виконала передсмертне бажання та вийшла заміж

Жінка, яка страждає на невиліковний рак, виконала своє передсмертне бажання, вийшовши заміж за свого партнера, з яким прожила 15 років, на весіллі мрії.

Про це пише Daily Record. Видання також опублікувало фото пари.

38-річна Даніель Фінлі-Едвард і Джон Во побралися в п'ятницю, 1 березня, не залишивши жодного "сухого ока".

У вересні минулого року у Даніель діагностували рак кишківника четвертої стадії. Хвороба швидко поширилася на її яєчники і, на жаль, була оголошена невиліковною.

Минулого місяця організація Glasgow Live відвідала Центр догляду, де мешкає Даніель, і поділилася закликом до місцевих підприємств допомогти подарувати їй день, який запам'ятається.

Завдяки організації Wedding Wish Makers та місцевим підприємствам весілля мрії Даніель було організовано всього за декілька тижнів. Вони подбали про кожну дрібницю, завдяки чому Даніель та Джон отримали справді незабутній день.

Даніель сказала: "Це було більш приголомшливо, ніж я могла очікувати".

Довга фата і тіара Даніель були з весілля її сестри Вікторії і були включені як "щось позичене" нареченою. Сім'я Даніель відчайдушно хотіла подарувати їй незабутній пам'яті після втрати обох батьків за останні роки.

Після неймовірного весілля Даніель та Джон, а також їхні близькі тепер зберегли чудові спогади про день.

Сара Спірс, менеджерка Craigielea, сказала: "Це був дуже емоційний день, не було видно жодного сухого ока. Даніель готувалася вдома – до неї та її подружок нареченої ставилися як до принцес. Щойно вона була готова, у будинку для літніх людей вирували емоції: сім'ї, жителі і персонал вишикувалися вздовж коридорів і приймальні і підбадьорювали її – це був такий гарний день. Це був день, гідний принцеси, він був просто визначним від початку до кінця. Кожна маленька деталь була просто феноменальна, у ній було все, що можна собі уявити. Коли випустили голубів, вона не могла відірвати очей від їхнього відльоту, це було дуже емоційно, всі гості плакали".

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