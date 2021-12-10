Плакатом влаштувала масову аварію на Тур де Франс: фанатка отримала штраф за неуважність

Плакатом влаштувала масову аварію на Тур де Франс: фанатка отримала штраф за неуважність

Всього в інциденті постраждала 21 людина.

Француженка, яка своїм плакатом спричинила аварію на велогонці "Тур де Франс", заплатить 1200 євро.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 грудня.

Такий штраф жінці приписав суд. Інцидент стався під час етапу велогонки у червні. Тоді вболівальниця відволіклася, а її плакат зачепив кількох велосипедистів. Це спричинило ланцюгову реакцію. Всього в інциденті постраждала 21 людина. Під час неї травм зазнало восьмеро людей, а двом учасникам довелося відмовитись від перегонів.

Вболівальниця втекла, коли зрозуміла, що накоїла. Її навіть шукали правоохоронці. Втім, за кілька днів жінка сама прийшла до поліції та перепросила. Вона також заплатить символічний штраф в один євро французькій Асоціації професійних велосипедистів.

Як повідомлялося, чилійський пілот Себастьян Альварес першим у світі промчав над вогняною горою у крилатому костюмі. До трюку екстремал готувався рік, вивчав все про вогняні гори і повітряні потоки над ними. Після цього успішно заглибився у жерло і випірнув звідти на швидкості у 180 кілометрів за годину.

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