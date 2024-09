План сестер помститися коханці батька провалився: що сталося (фото)

Дві сестри розробили план, як публічно присоромити коханку свого батька, розмістивши її інтимні фотографії в Інтернеті, але зрештою план обернувся проти них, що призвело до судових неприємностей.

Британки Елеонора і Софі Браун прагнули помститися жінці, з якою їхній батько Джефф крутив роман десять років тому.

У 61-річного Джеффа були стосунки з жінкою, яка також була заміжня, що спричинило давню образу з боку його дочок. Елеонора і Софі змовилися принизити жінку, розмістивши її відверті фотографії на ескорт-сайті. Спочатку вони планували розмістити зображення на Gumtree, рекламуючи сексуальні послуги лише за 5 фунтів стерлінгів, але натомість обрали сайт ескорт-послуг. Поряд зі світлинами вони вказали номер телефону чоловіка жінки, що призвело до того, що він отримав численні дзвінки від незнайомців.

Елеонора і Софі з мамою Сарою / Фото: із соцмереж

Ця мстива змова розкрилася, коли Елеонора зізналася у розкритті приватних зображень без згоди під час судового процесу в Коронному суді Лідса. Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення. Софі, з іншого боку, заборонили коли-небудь повертатися на роботу до поліції після того, як вона пішла у відставку з посади патрульної офіцерки в Західному Йоркширі на початку цього року. У квітні слухання щодо неналежної поведінки підтвердило, що вона була б звільнена, якби не подала у відставку.

Про сам роман стало відомо ще 2015 року, коли дружина Джеффа Сара виявила відверті фотографії та відео, якими обмінювався її чоловік з іншою жінкою. Попри зраду, Джефф і Сара залишаються разом.

Джефф Браун / Фото: із соцмереж

План помсти загострився між серпнем і вереснем 2022 року, коли Елеонора розмістила зневажливі висловлювання про жінку на бізнес-сайті чоловіка і надіслала йому відверті зображення через WhatsApp.

Прокурори охарактеризували дії сестер як цілеспрямовану спробу заподіяти страждання. Потерпіла засвідчила, що після того, як вона побачила свої приватні фотографії в Інтернеті, їй стало "погано" і вона запанікувала.

Хоча Елеонора спочатку заперечувала звинувачення, вона врешті-решт визнала свою провину незадовго до початку судового розгляду справи.

Суддя Александер Менарі відклав винесення вироку до наступного місяця, попередивши, що винесення вироку є дуже ймовірним.

Софі відіграла важливу роль у змові, заохочуючи свою сестру публікувати зображення, що було описано як "акт помсти".

Попри все, шлюб Джеффа і Сари пережив цей роман, і нещодавно подружжя було сфотографоване разом під час подорожі до Індії.

Джефф та Сара / Фото: із соцмереж

Наслідки помилкового плану помсти сестер, однак, продовжують розгортатися: Елеонорі загрожує вирок, а кар'єра Софі в поліції назавжди закінчилася.

