Плани Кремля приречені на поразку: старець віщує кару Божу для ворога

За словами провидця, українські захисники готуватимуться до викликів, і "Господь не залишить нас без своєї опіки".

Нове пророцтво про завершення війни та майбутнє України від старця Христофора передбачає, що всі плани Кремля зазнають поразки, і ЗСУ наближатимуться до перемоги.

Про це йдеться у відео на YouTube-каналі "Український молитовник".

Провидець розповів, що російські війська збиратимуть свої сили на Запорізькому напрямку. У планах ворога – атакувати новий населений пункт. Однак українські захисники розпізнають ці хитрощі, тож плани окупантів зазнають поразки.

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"На Сумщині росіяни плануватимуть обманом послабити ЗСУ, але це зробити не вдасться. На Харківському напрямку росіяни хочуть розпорошити українські сили, але ворог зазнаватиме значних втрат. На Херсонському напрямку Росія залучатиме іноземних найманців, але Бог не залишить такі підступні дії безкарними", – віщує Христофор.

Він також прогнозує, що на Донеччині російська армія шукатиме нові стратегії для утримання своїх позицій. Проте ворожі сусилля будуть марними, і ЗСУ наближатимуться до перемоги.

Старець також висловився про переговори України з РФ:

"У перемовинах Росія спробує нав’язати нам несправедливі умови. Але треба не здаватися, тому що Господь на нашій стороні. Захисники готуватимуться до викликів, і Господь не залишить нас без своєї опіки".

Христофор віщує можливі масштабні відключення світла влітку. Однак старець закликає не здаватися і підтримувати один одного під час перебоїв з електроенергією.

"ЗСУ отримають допомогу від союзників, що зміцнить наші позиції. На південному напрямку ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ", – розповів провидець.

Нагадаємо, раніше астрологиня Альбіна Пономаренко назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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