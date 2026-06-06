Пластичні хірурги назвали операції, про які пацієнти шкодують найбільше

Пластична хірургія

Реклама

Пластична хірургія продовжує залишатися популярною у всьому світі, але модні тенденції у сфері краси постійно змінюються. Те, що ще декілька років тому вважалося еталоном привабливості, сьогодні дедалі частіше стає причиною розчарування та бажання повернути зовнішність до природного вигляду.

Фахівці з пластичної хірургії розповіли, які процедури найчастіше змушують пацієнтів шкодувати про своє рішення та звертатися за виправленням результатів, пише New York Post.

У різні роки популярність здобували різні види корекції зовнішності. Якщо у 2000-х особливий попит мали збільшення грудей та ринопластика, то у 2010-х тренд змістився у бік підтяжок обличчя та абдомінопластики. Пізніше справжній бум пережили філери, бразильська підтяжка сідниць (BBL) та різноманітні малоінвазивні процедури.

Реклама

Втім, як зазначають лікарі, саме деякі з цих популярних процедур сьогодні найчастіше спричиняють у пацієнтів невдоволення результатом.

Філери під очима

Пластичний хірург доктор Іра Савецкі розповів про серйозну проблему, з якою він стикається і яка пов’язана з використанням філерів у зоні під очима.

«Хоча це рекламується як швидке і просте рішення для усунення западин під очима, насправді філери в цій зоні часто притягують воду, мігрують і з часом можуть спричинити хронічну набряклість або синювате забарвлення», — сказав він.

«Це, безперечно, найпоширеніша процедура, через яку до мене звертаються люди, які про неї шкодують», — додав він. «Часто її вважають малоризикованою та простою, але насправді це одна з технічно найскладніших зон для лікування. До мене постійно звертаються пацієнти, які спочатку робили цю процедуру в інших клініках, а тепер стикаються з довгостроковими ускладненнями».

Реклама

Операції зі збільшення сідниць (BBL)

За словами доктора Радбеха Торабі з клініки Elite Plastic Surgery у Скоттсдейлі, США, люди вже не роблять операції зі збільшення сідниць так часто, як раніше.

Він розповів виданню, що пацієнти надають перевагу більш природному вигляду, а доктор Савецкі зазначив: «Те, що колись вважалося привабливим завдяки перебільшеним пропорціям, зараз змінюється, і пацієнти прагнуть отримати більш збалансовані, природні контури».

Пластика носа

Торабі також зазначив, що ринопластика, або пластика носа, є однією з найпопулярніших процедур, яку клієнти бажають переробити, щоб результат мав менш помітний вигляд.

«Ми бачимо, що молоді пацієнти прагнуть зберегти більш природний вигляд, а в деяких випадках — навіть залишити горбинку на носі», — сказав він.

Реклама

Нитки

Можливо, ви не надто багато знаєте про цю косметичну процедуру, яка не є такою інвазивною, як інші в цьому списку.

Однак це не заважає їй потрапити до списку процедур, про які люди найбільше шкодують.

Нитки вшиваються під шкіру (зазвичай в області щелепи та шиї) для підтяжки та стимулювання вироблення колагену, імітуючи ефект м'якого ліфтингу.

Однак Савецкі зазначив, що часто бачить людей, яким після цього доводиться робити справжній ліфтинг, оскільки «нитки не забезпечують істотного або тривалого поліпшення».

Реклама

Видалення жирових подушечок у щоках

Можливо, саме ця процедура спричиняє найбільше негативне реагування з боку громадськості, оскільки в останні роки знаменитостей часто бачать із помітно худішими щоками.

Під час видалення жирових подушечок у щоках жир видаляється з нижньої частини щік, і хоча багато людей не зізнаються відкрито, що робили цю операцію, Кріссі Тейген це зробила.

Люди зазвичай роблять цю операцію, щоб отримати виразний вигляд; однак, за словами доктора Крішни В'яса з клініки Blechman Plastic Surgery у Нью-Йорку, з віком це має не дуже гарний вигляд.

Він сказав: «Видалення жиру зі щік — це швидка процедура, яка набула популярності в соціальних мережах завдяки виразному вигляду з впалими щоками, але те, що має приголомшливий вигляд у 25 років, може мати виснажений вигляд у 45».

Реклама

Це пов'язано з тим, що «щокова жирова подушка є однією з ключових структур, яка забезпечує повний і молодий вигляд середньої частини обличчя», і коли вона зникає, то зникає практично назавжди.

Навіть якщо жир переносять до іншого місця, він зазначив, що його розташування залежить від гормонів і природних коливань організму. Отже, воно може змінюватися.

Кантопластика

Кантопластика, або «очі Фокс», вже декілька років залишається популярною процедурою, адже багато хто мріє мати вигляд як Белла Гадід чи Меган Фокс — знаменитості, які славляться саме таким виглядом.

Хоча зазвичай такий ефект досягають за допомогою ниток або підтяжки повік, доктор Савецкі приймав багатьох пацієнтів, які зверталися з проханням скасувати результати, оскільки вони були незадоволені отриманим ефектом.

Реклама

Зазвичай це пов'язано з тим, що шкіра затягнута занадто сильно або недостатньо.

Імплантати грудей

Як одна з найпопулярніших процедур для поліпшення зовнішності, за словами доктора Торабі, спостерігається тенденція до прагнення мати більш природний вигляд, а не так, ніби груди явно збільшені.

Саме тому люди надають перевагу «підтягнутому» вигляду «без ефекту імплантатів».

Також існує проблема необхідності догляду за імплантатами з віком, що може бути складно, коли шкіра втрачає еластичність і стає крихкою.

Реклама

Нагадаємо, під час популярної пластичної операції у 27-річної жінки раптово зупинилося серце.

Новини партнерів