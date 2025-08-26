Плата за нявкання: подорож з котом обернулася для пари несподіваним штрафом

Кіт / © unsplash.com

Незвичайний випадок стався у поїзді сполученням Париж–Ванн. Пасажирка разом зі своїм котом на ім’я Моне отримала штраф від інспектора залізничної компанії SNCF після скарг інших мандрівників на занадто гучне нявкання тварини.

Про це повідомило видання Bfmtv.

Інцидент трапився у четвер, 21 серпня, опівдні. Парижанка Камілла їхала з партнером П’єром і домашнім улюбленцем, який мав окремий квиток вартістю 7 євро. За словами жінки, кіт подорожував у спеціальній клітці, звичній для нього, і лише кілька разів нявкнув на початку поїздки. Попри це, після скарг кількох пасажирів контролер виписав штраф у розмірі 110 євро, пославшись на «порушення громадського порядку».

Інспектор пояснив, що його дії були викликані тим, що кіт «не переставав нявкати», а також відмовою власниці відійти з ним у інше місце вагона. Натомість Камілла наполягає, що їй не дали можливості владнати ситуацію одразу та уникнути покарання.

Після інциденту молода пара зізналася, що шокована таким рішенням. Камілла оскаржила штраф у SNCF і заявила, що більше не планує користуватися потягами компанії.

Нагадаємо, ветеринар роз’яснив можливі причини, чому кіт або кішка шипить на людину. Цей звук є не стільки проявом злості, скільки інстинктивним і захисним способом повідомити про свій стан. Шипіння — це чіткий сигнал про страх, стрес або дискомфорт, що вимагає негайної реакції