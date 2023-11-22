Платитимуть усе життя: чоловік отримуватиме шалені гроші завдяки помилці продавця

У США помилка продавця магазину призвела до того, що чоловік, який купив лотерейний білет, отримуватиме щороку 25 000 доларів протягом усього його життя.

Про це пише upi.com.

60-річний Майкл поділився, що йому подобається купувати квиток Lucky for Life, коли він відвідує Мічиган.

"Я приїжджаю до Мічигану кожні декілька тижнів, щоб поїсти в своєму улюбленому ресторані, і я завжди купую Lucky for Life на 10 або 20 розіграшів", - сказав він. "Я попросив квиток на 10 розіграшів, але він випадково надрукував квиток з 10 рядками на один тираж. Втім, я сказав йому, що заберу його".

Квиток збігся зі всіма п'ятьма білим кулям у розіграші 17 вересня: 11-15-17-24-48.

"Одного ранку я перевірив свій квиток і побачив, що виграв 25 000 доларів на рік за своє життя. Я одразу почав думати про всі речі, які я міг би зробити з грошима, і що я хочу обрати: одноразову виплату або ануїлет. Це було дивовижно", - сказав він.

Переможець заявив, що планує використати свої призові гроші для подорожей та збільшення заощаджень.

Нагадаємо, "одержима" пасажирка літака кричала та билася в конвульсіях. Тим часом інша говорила про демонів і співала гімн.

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