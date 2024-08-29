Платні "школи злодіїв" вчать дітей красти на багатих весіллях: скільки коштує місце

В Індії існують так звані "школи злодіїв", де дітей навчають красти на багатих весіллях.

Про це повідомляє SCMP.

Батьки в бідних індійських селах платять великі гроші, щоб віддати нащадків до "шкіл", які готують їх до злочинного життя. Кримінальна освіта містить низку уроків, які випускають "професійних" гангстерів.

Три села в штаті Мадхья-Прадеш, центральна Індія – Кадія, Гулхеді та Гулхеді – сумно відомі тим, що там навчають дітей красти. Батьки відправляють своїх дітей віком від 12 до 13 років до цих "шкіл", де вони долучаються до місцевих злочинних угруповань і отримують відповідну підготовку. "Вчителями" є члени банд і досвідчені злочинці.

Навчальна програма містить кишенькові крадіжки, викрадення сумок у людних місцях, втечу від поліції та протистояння побоям. Дітей також вчать грати в азартні ігри та продавати алкоголь.

Місце в "школі злодіїв" коштує батькам від 200 000 до 300 000 рупій (2400-3600 доларів США) за навчання. Студенти зазвичай походять з менш освічених і бідних сімей. Їх вчать, як влитися в заможні сім'ї і потрапити на найексклюзивніші весілля у вищому суспільстві. Після року навчання підлітки можуть "випускатися", крадучи коштовності на весіллях багатіїв.

Як повідомляється, злочинна освіта дозволяє підліткам заробляти в п'ять-шість разів більше, ніж плата за навчання, а їхні батьки можуть отримувати щорічну виплату від 300 000 (3600 доларів США) до 500 000 рупій від ватажків бандформувань.

Поліція стверджує, що понад 300 дітей з таких шкіл були причетні до весільних крадіжок по всій Індії.

8 серпня під час пишного весілля в Джайпурі, місті на північному заході країни, злодій вкрав сумку з коштовностями вартістю 15 мільйонів рупій (180 000 доларів США) і 100 000 рупій готівкою. У березні 24-річний бандит, який закінчив "школу злодіїв", вкрав сумку з коштовностями на весіллі в Гургаоні.

Інспектор поліції Рамкумар Бхагат сказав, що оскільки більшість злочинців – неповнолітні, поліції "надзвичайно складно" вживати заходів. Засуджені за крадіжку в Індії можуть отримати до семи років ув'язнення і штраф. Однак правова система країни більш м'яко ставиться до злочинів неповнолітніх, зосереджуючись на виправленні та вихованні.

Селяни також прикривають неповнолітніх злочинців, що додає труднощів поліції у боротьбі з підпільною мережею професійних злодіїв, що росте.

Нагадаємо, туристка заскочила працівника готелю, який нюхав і крав її трусики. Жінка заявила, що почувається скривдженою.

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