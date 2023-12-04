Плавав у озері: Мережу налякав короп із "людським обличчям" – фото

У китайському озері була помічена незвичайна риба з "людським обличчям".

Про це пише Daily Star.

Моторошного коропа зняла на камеру відвідувачка села неподалік Куньміна, що на півдні країни.

Ще 2019 року в китайській соціальній мережі Weibo були опубліковані кадри, на яких видно, як риба підпливає до краю озера та висовує голову з води.

Короп із "людським обличчям" / Фото: dailystar.co.uk

На голові риби були темні плями, схожі на очі, дві вертикальні лінії, що нагадували бічні частини носа, та горизонтальна лінія на місці рота. "Риба перетворилася на фею", - прокоментувала жінка.

Короп із "людським обличчям" / Фото: dailystar.co.uk

Люди були налякані цим видовищем: "Це страшно", "Хто посміє це з'їсти?", "Який жах".

Дехто навіть порівняв рибу з Волан-де-Мортом, іншопланетянином та анімаційною рибою з мультфільму "Підводна братва" 2004 року.

Нагадаємо, золотистий ретривер народила унікальне цуценя із зеленою шерстю. Попри свій незвичайний колір, цуценя здорове.

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