Плавець знехтував застереженнями про небезпеку і його вкусив крокодил: відео

Плавець знехтував застереженнями про небезпеку і його вкусив крокодил: відео

Чоловікові дивом вдалося врятуватися від смертоносного хижака.

У Бразилії чоловік проігнорував попереджувальні знаки і скупався в популярному серед туристів озері Лаго-ду-Амор, яке кишить алігаторами. Коли він вже був близько до берега, одна з рептилій накинулася на плавця.

Про це повідомляє видання Daily Mail, опублікувавши відео, зняте одним із очевидців цієї небезпечної пригоди.

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Як видно на знятих кадрах, побачивши біля себе крокодила, нерозважливий плавець намагався швидше дістатися до берега, але рептилія все таки його атакувала.

Якимось дивом чоловікові вдалося відірватися від переслідування смертоносного хижака і вийти на берег з невеликим ушкодженням. На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги, але, крім незначного укусу, плавець не постраждав.

Ще одна очевидиця, яка торгує соком із цукровою тростини в кіоску з видом на озеро, зауважила, що вперше за п’ять років бачить, щоб хтось наважився тут плавати, адже навколо розставлено попередження про небезпеку плавання через велику кількість алігаторів у водоймі.

Нагадаємо, крокодил на прізвисько Бабіана, який оселився в ставку буддистського монастиря в індійському штаті Керала, уже понад 70 років живе поруч з монахами і став вегетаріанцем.

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