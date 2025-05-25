Плем’я в Бразилії подало позов на понад £100 млн через статтю про “залежність від порно”

Плем'я марубо. / © Daily Mail

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Корінне плем’я марубо з Амазонії подало позов проти The New York Times та низки інших медіа через репортаж, у якому стверджувалося, що жителі стали залежними від порнографії після підключення до інтернету через супутникову систему Starlink Ілона Маска.

Про це пише Daily Mail.

Позов на щонайменше 113 мільйонів фунтів стерлінгів подано в Лос-Анджелесі. Серед відповідачів – також TMZ і Yahoo, які, за словами представників племені, “сенсаціоналізували” оригінальний матеріал NYT та “додатково очорнили” спільноту чисельністю близько 2000 осіб.

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Плем’я вимагає спростування, стверджуючи, що стаття “зображає народ марубо як неспроможних впоратися з доступом до сучасних технологій” та шкодить їхньому моральному іміджу.

“Ці матеріали виходять далеко за межі культурного аналізу”, — йдеться в позові.

Супутникове обладнання Starlink на фотографії зовні хатини одного з поселень марубо у Бразилії. / © Daily Mail

Оригінальний репортаж журналіста NYT Джека Нікаса включав заяви окремих старійшин про негативний вплив цифрових технологій, зокрема згадки про перегляд підлітками порнографії та втрату зацікавлення в традиційних заняттях.

Сам журналіст писав про “небезпеку соцмереж, дезінформацію, групові чати, залежність від відеоігор” — однак згадка про порно швидко потрапила в заголовки інших ЗМІ, включно з TMZ, що супроводили історію відео з заголовком “Starlink Ілона Маска зробив плем’я залежним від порно”.

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Марубо наголошують: підключення до Starlink принесло багато переваг — можливість викликати медичну допомогу, швидкий зв’язок між поселеннями, доступ до освіти. І хоча лідери стикнулися з викликами нової доби, позов має на меті захистити честь та репутацію їхньої громади.