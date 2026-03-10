- Дата публікації
Плейлист для душі: священник пояснив, яка музика заборонена під час посту
Священник-блогер Микола Гандзюк розставив крапки над «і» у питанні прослуховування музики під час Великого посту.
Священник-блогер Микола Гандзюк пояснив, чи є гріхом слухати музику у Великий піст.
Про це панотець розповів у своїх соцмережах.
За його словами, категоричної заборони від Церкви на прослуховування музики у піст немає. Проте потрібно зважати, чи не буде це шкодити вашому духовному стану.
Гандзюк вважає, що слухати музику в піст можна, якщо вона не містить нецензурної лексики та не шкодить вашому духовному стану
«Музику з матюками, агресією чи „брудом“ не варто слухати не лише в піст, а й узагалі в повсякденному житті. Бо те, що ми слухаємо, проникає в серце та безпосередньо формує наш внутрішній світ», — зазначив він.
Раніше колега Гандзюка, священник Юліан Тимчук з Івано-Франківщини розповів свою точку зору, чи є гріхом слухати музику у Великий піст.