Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Плейлист для душі: священник пояснив, яка музика заборонена під час посту

Священник-блогер Микола Гандзюк розставив крапки над «і» у питанні прослуховування музики під час Великого посту.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чи можна слухати музику в піст? Роз’яснення священника

Чи можна слухати музику в піст? Роз’яснення священника / © pixabay.com

Священник-блогер Микола Гандзюк пояснив, чи є гріхом слухати музику у Великий піст.

Про це панотець розповів у своїх соцмережах.

За його словами, категоричної заборони від Церкви на прослуховування музики у піст немає. Проте потрібно зважати, чи не буде це шкодити вашому духовному стану.

Гандзюк вважає, що слухати музику в піст можна, якщо вона не містить нецензурної лексики та не шкодить вашому духовному стану

«Музику з матюками, агресією чи „брудом“ не варто слухати не лише в піст, а й узагалі в повсякденному житті. Бо те, що ми слухаємо, проникає в серце та безпосередньо формує наш внутрішній світ», — зазначив він.

Раніше колега Гандзюка, священник Юліан Тимчук з Івано-Франківщини розповів свою точку зору, чи є гріхом слухати музику у Великий піст.

