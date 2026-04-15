349
Пляшка з посланням 2002 року здивувала родину — фото

Родина намагається розшукати автора загадкового послання.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
© Freepik

Сім’я з Нової Зеландії намагається розшукати автора загадкового послання, знайденого всередині пляшки, яку кинули у море ще 2002 року.

Про це пише 1 News.

48-річна Нейша Рінд розповіла, що її 10-річний син Каеа натрапив на незвичайну знахідку під час прогулянки пляжем Оушен-Біч у Тайруа. Хлопчик оглядав предмети, які винесло на берег, коли помітив пляшку, вкриту мушлями.

Спочатку дитина подумала, що це шматок бетону, однак, піднявши знахідку, зрозуміла, що це пляшка з-під Jack Daniel’s.

«Він просто роздивлявся, що винесло на берег припливом. Спочатку він подумав, що це бетонна цеглина, але коли підняв її, то побачив, що це пляшка», — розповіла Рінд.

Усередині був лист, датований 17 лютого 2002 року. Його автор, чоловік на ім’я Джек, згадував про риболовлю, однак через тривалий вплив води значна частина тексту стала нерозбірливою.

Послання у пляшці

Жінка опублікувала фото знахідки та записки у соцмережах, сподіваючись знайти автора або тих, хто може щось знати про походження листа. Втім, наразі ці пошуки не дали результатів.

