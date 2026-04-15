Пляшка з посланням 2002 року здивувала родину — фото
Родина намагається розшукати автора загадкового послання.
Сім’я з Нової Зеландії намагається розшукати автора загадкового послання, знайденого всередині пляшки, яку кинули у море ще 2002 року.
Про це пише 1 News.
48-річна Нейша Рінд розповіла, що її 10-річний син Каеа натрапив на незвичайну знахідку під час прогулянки пляжем Оушен-Біч у Тайруа. Хлопчик оглядав предмети, які винесло на берег, коли помітив пляшку, вкриту мушлями.
Спочатку дитина подумала, що це шматок бетону, однак, піднявши знахідку, зрозуміла, що це пляшка з-під Jack Daniel’s.
«Він просто роздивлявся, що винесло на берег припливом. Спочатку він подумав, що це бетонна цеглина, але коли підняв її, то побачив, що це пляшка», — розповіла Рінд.
Усередині був лист, датований 17 лютого 2002 року. Його автор, чоловік на ім’я Джек, згадував про риболовлю, однак через тривалий вплив води значна частина тексту стала нерозбірливою.
Жінка опублікувала фото знахідки та записки у соцмережах, сподіваючись знайти автора або тих, хто може щось знати про походження листа. Втім, наразі ці пошуки не дали результатів.
Нагадаємо, жінка забула про картоплю на пів року — те, що вона знайшла, налякало Мережу.