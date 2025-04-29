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ТСН у соціальних мережах

Плімут на острові Монтсеррат

Плімут на острові Монтсеррат. / © Фото з відкритих джерел

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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221
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Плімут на острові Монтсеррат

Плімут — місто-примара Карибів: як руйнівне виверження стерло столицю з лиця землі

Тепер Плімут — місце, де природа взяла своє, залишивши за собою моторошну, але заворожуючу тишу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак

Колись квітучий Плімут на острові Монтсеррат перетворився на занедбане місто-примару — тепер притулок для темного туризму.

Про це розповідає видання Express.

Плімут на острові Монтсеррат. / © Фото з відкритих джерел

Плімут на острові Монтсеррат. / © Фото з відкритих джерел

У 1995 році стихія знищила майбутнє столиці британської заморської території: після виверження вулкана Суфрієр-Хіллз життя на острові змінилося назавжди. Вулканологи роками попереджали про небезпеку, адже місто знаходилося лише за кілька миль від вулкана. Коли катастрофа стала реальністю, над Плімутом опустилося майже чорне небо, а густий шар попелу вкрив вулиці та будівлі.

Перші удари стихії змусили евакуювати все населення міста — близько 4000 осіб. Частина жителів згодом намагалася повернутися, однак друге виверження у 1997 році стало фатальним: загинули 19 людей, а пірокластичні потоки зруйнували інфраструктуру, зокрема й головний аеропорт острова. Товстий шар попелу — місцями до півтора метра — остаточно поховав Плімут, який у пресі прозвали “Помпеями Карибів”.

Сьогодні місто залишається під горою пилу й попелу — мовчазним нагадуванням про крихкість цивілізації перед природною стихією.

Історія Монтсеррату сягає часів Христофора Колумба: у 1493 році він відкрив острів під час своєї другої експедиції до Америки, хоча й не висаджувався на берег. Активне освоєння почалося лише у 1632 році, коли тут оселилися ірландські вигнанці.

Тепер Плімут — місце, де природа взяла своє, залишивши за собою моторошну, але заворожуючу тишу.

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