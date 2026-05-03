Плювки, горілка та поліцейські: п’яна пасажирка зірвала рейс до Туреччини

Замість Анталії — до поліції: п'яна бійка на борту закінчилася скандальним приземленням

В повітрі на рейсі easyJet до Туреччини спалахнула п’яна бійка, коли п’яна пасажирка плюнула в обличчя іншому відпочивальнику.

Про це пише The Sun.

Шокуючі кадри показують жінку, яка, ймовірно, є британкою, яка кидається через середній прохід на іншого пасажира, поки налякані відпочивальники спостерігають за цим.

Бійка спалахнула на борту літака після того, пасажирка, як стверджується, пила горілку просто з пляшки.

Через сутичку рейс, що вилітав з лондонського аеропорту у середу ввечері, здійснив посадку за 1000 км від пункту призначення в Анталії.

Літак був змушений змінити напрямок руху до міжнародного аеропорту Приштини в Косово, де поліцейські вивели з рейсу двох пасажирів — чоловіка в зеленому та жінку в рожевому.

Ексклюзивні кадри, опубліковані виданню The Sun, показують, як бортпровідник-чоловік відчайдушно намагається заспокоїти хаос. Пасажирка, що, пила горілку з пляшки, потім кинулася на іншого відпочивальника.

Один шокований пасажир розповів, що жінка навіть плюнула в обличчя іншому пасажиру під час п’яної бійки.

Свідок сказав: «Було зроблено тривожне оголошення, в якому всіх пасажирів попереджали зберігати спокій, інакше нам доведеться приземлитися в Косово. А невдовзі після цього пролунало друге оголошення про нашу посадку. Через кілька хвилин після приземлення поліція увірвалася в літак і вивела чоловіка та жінку, які були дуже п’яні».

Хаос на рейсі до Туреччини підживив дискусії щодо жорсткіших заходів проти пасажирів, які порушують порядок.

Це може включати підтримку запропонованої загальнонаціональної заборони літати пасажирам, які раніше вчиняли дебош на борту. Перенаправлений рейс зрештою приземлився в Анталії приблизно на три години пізніше.

