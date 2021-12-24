Плями по всьому тілу: у США народилася дівчинка з рідкісним захворюванням

Дитина має пігментацію шкіри.
У США народилася дівчинка на ім'я Джире з незвичайними плямами по всьому тілу.
Про це повідомляє The Mirror.
Коли дівчинка народилася, лікарі казали, що вона має пігментацію шкіри. Але пізніше з'ясувалося, що у Джире рідкісне захворювання — вроджений меланоцитарний невус. І хоча це не створює прямої загрози для життя, така хвороба може спровокувати рак шкіри.
Мати дитини згадала, що її чоловік став першим, хто побачив малечу після пологів. Він одразу запитав: "Що у неї на обличчі?"
Варто зазначити, що вроджений меланоцитарний невус діагностований менш ніж у 1% малюків у світі.
Нагадаємо, язик хлопчика з канадського міста Торонто став яскраво-жовтим через рідкісне аутоімунне захворювання.
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