Плями по всьому тілу: у США народилася дівчинка з рідкісним захворюванням

Плями по всьому тілу: у США народилася дівчинка з рідкісним захворюванням

Дитина має пігментацію шкіри.

У США народилася дівчинка на ім'я Джире з незвичайними плямами по всьому тілу.

Про це повідомляє The Mirror.

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Коли дівчинка народилася, лікарі казали, що вона має пігментацію шкіри. Але пізніше з'ясувалося, що у Джире рідкісне захворювання — вроджений меланоцитарний невус. І хоча це не створює прямої загрози для життя, така хвороба може спровокувати рак шкіри.

Мати дитини згадала, що її чоловік став першим, хто побачив малечу після пологів. Він одразу запитав: "Що у неї на обличчі?"

Варто зазначити, що вроджений меланоцитарний невус діагностований менш ніж у 1% малюків у світі.

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Нагадаємо, язик хлопчика з канадського міста Торонто став яскраво-жовтим через рідкісне аутоімунне захворювання.

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