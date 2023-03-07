Пляшка з-під вина вже 7 років плаває морем і збирає послання: деталі

Пляшка подолала шлях у майже 300 км.
Чоловік під час відпочину на Багамах знайшов пляшку з повідомленням, яку запустили у воду майже сім років тому біля узбережжя Нової Шотландії (Канада).
Про це повідомляє UPI.
Байрон Міллер розповів, що гуляв пляжем у Манджак-Кей, коли помітив пляшку з-під вина з запискою, захищеною пакетом для бутербродів. Записка містила географічні координати та шість імен. Однак лише чотири з імен були повністю розбірливими.
Тоді Міллер через Facebook зв’язався з Пірсом Етвудом – одним із шести рибалок із човна, які запустили пляшку біля узбережжя Нової Шотландії під час лову тріски в липні 2016 року.
Етвуд був здивований, дізнавшись про довгу подорож пляшки та її безпечне прибуття на Багами.
Цю ж пляшку раніше знайшов плавець Скотт Гаттерсон, який відвідував пляж у Новому Південному Вельсі (Австралія). Пляшка містила повідомлення від дівчини на ім'я Вікі, яка написала, що пляшку кинув у воду у грудні 2020 року її батько. Батько служить у ВМС біля узбережжя Ньюкасла (Новий Південний Вельс).
Гаттерсон зауважив, що пляшка подолала відстань понад 185 миль (майже 300 км).
Нагадаємо, у США в парку Пенсильванії відвідувачі знайшли пляшку з повідомленням, написаним 50 років тому.Вона лежала просто неба у лісі.
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