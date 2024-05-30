"По всіх напрямках": переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що окупанти почнуть новий наступ на Україну в червні або липні цього року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Так буде новий прорив кордону. Нехай таке не збувається. Початок місяця наступного або через місяць. З 5 по 9 число будуть наступальні дії типу розгортання позицій, або збільшення маси людей. А десь 14-19, ближче до середини місяця буде прорив", - пояснила Яна Пасинкова.

Тарологиня додала, що глобального впливу на результати війни цей наступ не матиме, проте через дії російських терористів страждатимуть українців.

"Вони йтимуть по всіх напрямках, йтимуть туди, куди можуть. Можуть вони небагато, але шукатимуть слабке місце. Для нас це прорив закінчиться тим, що люди покидатимуть території, які вони не покидали, втратами для нас. Але цей прорив глобального впливу для результатів війни не матиме. Але це не поразка", - пояснила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відомий астролог Алакх Ніранжан передбачив, коли Україна перехопить ініціативу на полі бою. Також він назвав найкривавіший місяць війни.

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