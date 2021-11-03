"По її душу йдуть": білка заскочила до оселі очільника Полтави (відео)

Знесилена тварина намагалася сховатися на люстрі.
Білка шукала горіхи у маєтку Полтавського міського голови Олександра Мамая.
Про це інформують у соцмережах та місцевих ЗМІ.
Чоловік викликав спеціальну бригаду, щоб впіймати тваринку. Білка бігала по будинку, а потім заскочила на люстру.
За кадром чути голос міського голови: "у неї вже сил немає. Вона зрозуміла, що по її душу йдуть. Вона молода ще"
Білка злетіла із люстри, але втекти від рук людини не вдалося. Наразі її подальша доля невідома.
Нагадаємо, що раніше до супермаркету в одному з ТРЦ Харкова вдерлася білка.
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