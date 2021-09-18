Побачила серед начинки палець: у Болівії жінка знайшла в гамбургері частину тіла

Заклад харчування, де жінка замовила сендвіч, закрили.

У болівійському місті Санта-Крус-де-ла-Сьєрра жінка знайшла людський палець в гамбургері, який замовила в одному із місцевих кафе.

Про це повідомило видання Market Research Telecast.

Жінка в одному з кафе замовила "Чудовий гамбургер". Вона відкусила шматок сендвіча і побачила серед начинки людський палець.

Слідство встановило, що за два дні до цього один з робітників, який готував м'ясний фаршу для 20 ресторанів мережі, втратив два пальці в результаті нещасного випадку. Співробітника шпиталізували. Своєю чергою, керівництво закладу заявило: чоловік готував від 45 до 80 кілограмів м'яса для гамбургерів. Партію фаршу, який виготовили того дня, вилучили. Утім, через інцидент вирішили провести внутрішнє розслідування.

Ресторан, в якому жінка знайшла палець, закрили. Віце-міністр із захисту прав споживачів Хорхе Сільва заявив, що перевірки проведуть в усіх 20 закладах мережі, куди могло надійти м'ясо.

Як повідомлялося, мешканець канадського Едмонтона Коді Бондарчак заявив, що коли працював в McDonald's, завжди клав клієнтам додатковий 11-й наггетс. Чоловікові дякують за його вчинок і пишуть, що він герой. Він навіть змінив свій статус на "Робін Гуд нагетсів".

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