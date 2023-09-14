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"Побачимось на небі": 94-річна жінка проїхала через усю країну, щоб попрощатися з сестрою (відео)

"Побачимось на небі": 94-річна жінка проїхала через усю країну, щоб попрощатися з сестрою (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
963
Час на прочитання
2 хв
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"Побачимось на небі": 94-річна жінка проїхала через усю країну, щоб попрощатися з сестрою (відео)

Сестри Барбара та Ширлі / Фото: tiktok.com

Вони не знають, чи ще зустрінуться.

94-річна бабуся проїхала через усю країну, щоб востаннє побачитися зі своєю 90-річною рідною сестрою.

Про це повідомляє WWNY.

Барбару Керолан супроводжувала у нелегкій подорожі до Ширлі її онучка Стефані. Вони подолали 4345 км від Нью-Гемпшира до Невади.

"Вони так довго чекали, щоб побачитись, і якщо ви не знаєте, чи побачите когось знову, особливо брата чи сестру, це дуже важко", - сказала 44-річна жінка.

Барбара та Ширлі, які востаннє бачилися перед пандемією, провели декілька днів, насолоджуючись компанією одна одної, до того, як настав час попрощатися.

@stephanieatkinson #goodbye #sistersforever #notgoodbye ♬ original sound - Stephanie Atkinson Shively

Вечорами вони сиділи та багато розмовляли.

"Ми чудово провели час", - сказала Барбара. "Якщо ми не побачимось знову на цій землі, ми побачимося на небі", - додала Ширлі.

Сестри Барбара та Ширлі / © tiktok.com
Сестри Барбара та Ширлі / Фото: tiktok.com

Але наприкінці молодша сестра вмовляла старшу не прощатися з нею, в надії, що вони ще зустрінуться.

"Я не збираюся! Я ні за що не можу попрощатися з тобою", - відповіла Барбара. - Поки ми не зустрінемося знову".

@stephanieatkinson #sistersforever #notgoodbye #sisterlylove ♬ original sound - Stephanie Atkinson Shively

Зі свого боку, Стефані опублікувала відео у TikTok та вирішила нагадати людям, щоб потрібно цінувати спогади з рідними.

Користувачі не змогли стримати сліз: "Чому ти змусила мене плакати о 8 ранку?!", "Це так зворушливо", "Сподіваюся, що вони ще не раз зустрінуться".

Нагадаємо, 42-річний чоловік, викрадений у дитинстві у Чилі, вперше зустрів свою маму. Він завжди знав, що його всиновили, але не здогадувався, за яких умов.

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Дата публікації
Перегляди
963
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