"Побачимось на небі": 94-річна жінка проїхала через усю країну, щоб попрощатися з сестрою (відео)

Вони не знають, чи ще зустрінуться.

94-річна бабуся проїхала через усю країну, щоб востаннє побачитися зі своєю 90-річною рідною сестрою.

Про це повідомляє WWNY.

Барбару Керолан супроводжувала у нелегкій подорожі до Ширлі її онучка Стефані. Вони подолали 4345 км від Нью-Гемпшира до Невади.

"Вони так довго чекали, щоб побачитись, і якщо ви не знаєте, чи побачите когось знову, особливо брата чи сестру, це дуже важко", - сказала 44-річна жінка.

Барбара та Ширлі, які востаннє бачилися перед пандемією, провели декілька днів, насолоджуючись компанією одна одної, до того, як настав час попрощатися.

Вечорами вони сиділи та багато розмовляли.

"Ми чудово провели час", - сказала Барбара. "Якщо ми не побачимось знову на цій землі, ми побачимося на небі", - додала Ширлі.

Сестри Барбара та Ширлі / Фото: tiktok.com

Але наприкінці молодша сестра вмовляла старшу не прощатися з нею, в надії, що вони ще зустрінуться.

"Я не збираюся! Я ні за що не можу попрощатися з тобою", - відповіла Барбара. - Поки ми не зустрінемося знову".

Зі свого боку, Стефані опублікувала відео у TikTok та вирішила нагадати людям, щоб потрібно цінувати спогади з рідними.

Користувачі не змогли стримати сліз: "Чому ти змусила мене плакати о 8 ранку?!", "Це так зворушливо", "Сподіваюся, що вони ще не раз зустрінуться".

Нагадаємо, 42-річний чоловік, викрадений у дитинстві у Чилі, вперше зустрів свою маму. Він завжди знав, що його всиновили, але не здогадувався, за яких умов.

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