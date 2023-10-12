Побачив начальник: дівчину звільнили з роботи через її OnlyFans (фото)

Жінка розповіла, що її звільнили з роботи після того, як начальник розкрив її таємний підробіток.

Про це йдеться в SBS Insight.

26-річна Енні Найт втратила своє місце у компанії після того, як її обліковий запис OnlyFans був виявлений її роботодавцем. Своїм звільненням вона "розсерджена" та "засмучена".

Жінка з Ньюкасла, Австралія, зізналася, що нервувала через те, що хтось зможе побачити її контент для дорослих, коли вона приєдналася до популярної платформи, але ніколи не припускала, що її звільнять через це.

Енні Найт / Фото: instagram.com/anniekknight

"Найменше мені хотілося, щоб мене звільнили, якщо хтось знайде мій OnlyFans", - сказала вона. "Декілька років тому мене звільнили з однієї з моїх робіт. Я щойно приступила до нової ролі, у мене був п'ятий день. Я отримала електронного листа із повідомленням про розірвання контракту".

Відкривши повідомлення Енні виявила скриншоти свого контенту для дорослих.

"Був список із трьох причин, через які мене звільнили", — пояснила вона. "Вони сказали, що я хибно повідомила, що маю ще один бізнес, що я не просила у компанії дозволу на ведення побічного бізнесу і що в мене були в Інтернеті порнографічні зображення себе і грубі висловлювання, що суперечать правилам компанії".

Енні сказала, що не стала заперечувати це рішення, але зізнался, що вона "дуже засмучена і дуже зла".

Енні Найт / Фото: instagram.com/anniekknight

Колишня фахівчиня з маркетингу розпочала свій підробіток у вересні 2020 року, намагаючись накопичити грошей на покупку будинку. Справа швидко принесла їй успіх.

Зараз Енні заробляє близько 1000 доларів на день на своєму ризикованому контенті, за перегляд якого фанати платять щомісячну передплату.

Нагадаємо, оголені жінки прогулялися містом лише в трусах і на високих підборах. Вони відвідали туристичні місця.

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