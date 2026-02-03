Побачила рай: шокувальна сповідь жінки, яка на мить померла після пологів

Ханна Меркадо, яка пережила клінічну смерть / © LADbible

Після важких пологів серце 32-річної Ханни Меркадо зупинилося на хвилину, і лікарі зафіксували клінічну смерть. Жінка стверджує, що за цей короткий час встигла побачити потойбіччя та відчути неймовірний мир.

Lad Bible

У Ханни серце зупинилося на приблизно 60 секунд, і медики зафіксували стан клінічної смерті. Однак цього короткого проміжку вистачило, аби вона, за власними відчуттями, почала віддалятися від тіла та прямувати до сліпучого світла.

Клінічна смерть після пологів

Перед цим жінка народила свого другого сина — Ватсона. Через певний час після пологів, перебуваючи в лікарні, вона раптово відчула різке погіршення стану: почалася сильна кровотеча, медики негайно кинулися на допомогу, а незабаром апаратура зафіксувала зупинку серця.

«Пологи минули доволі спокійно. Я почувалася дуже врівноваженою, зберігала спокій, пологи були швидкими. Усе було абсолютно нормально аж до приблизно 12 годин після народження дитини. Я почувалася не дуже добре, в мене були сильні болі в животі й виходили досить великі згустки крові. Медсестра сказала, що це цілком нормально, але потім я відчула найсильніший біль у своєму житті. Далі всюди була кров, і з мене вийшов згусток крові розміром з ананас», — поділилася пережитим Ханна.

Подальше ультразвукове дослідження показало, що плацента залишилася в матці. Це й стало причиною масивної крововтрати, сильної спраги та подальшої непритомності.

Ханна Меркадо після пологів / © LADbible

Що бачила жінка під час клінічної смерті?

Саме тоді, за словами Ханни, розпочався її досвід, близький до смерті. Вона розповідає, що відчула відокремлення від власного тіла та побачила «найяскравіше світло», яке їй доводилося бачити.

«Я не могла бачити себе, бо навколо було дуже багато людей. Я могла дивитися вниз і бачити, як усі ці люди працюють наді мною. Це було не так, ніби моє тіло пливло — здавалося, що віддаляється мій розум. Я справді вірю, що це моя душа покидала тіло. Це тривало лише кілька секунд, а потім я подумала: „Я більше ніколи не побачу своїх дітей“. Це було нестерпно боляче. Це була моя остання думка перед тим, як я побачила найяскравіше світло у своєму житті», — розповіла жінка.

«На сонце можна дивитися хвилинами, і воно ніколи не буде настільки яскравим. Світло було всюди — я ніби перебувала всередині цього яскравого, білого світла. Саме тоді я зрозуміла, що померла. Я відчувала такий спокій, ніби моя душа знайшла мир. А потім було відчуття, ніби мене різко „викинуло“ назад до життя — усе сталося дуже раптово. Я була в паніці й не розуміла, що сталося», — поділилася Ханна.

Зрештою, коли жінка думала про можливість більше ніколи не побачити своїх дітей, вона опритомніла й повернулася до тіла. Згодом лікарі провели Ханні два переливання крові, оскільки вона втратила майже половину її об’єму.

Ханна Меркадо з сім’єю / © LADbible

Попри драматичність подій, у цій історії є й позитивний аспект: жінка зізнається, що пережите зміцнило її християнську віру, а страх перед смертю зник.

До слова, американка Анджела Гарріс розповіла про видіння майбутнього, яке побачила під час 32-секундної зупинки серця 2015 року. Жінка стверджує, що під час клінічної смерті її душа залишила тіло та зустрілася з покійними близькими й істотами, схожими на прибульців. У своїх пророцтвах вона описала крах глобалізованого світу після масштабних воєн, у результаті яких людство перейде до життя в невеликих самодостатніх громадах, використовуючи технології більш гармонійно.