Оптична ілюзія / © pexels.com

Хочете швидко переключитися та розім’яти увагу? Тоді ця оптична ілюзія саме для вас — вона не з простих. На картинці приховані два силуети дівчат, і помітити їх вдається не з першого разу.

На перший погляд сюжет здається очевидним: дівчина тримає у руці квітку, поруч — букет у вазі та інші деталі. Але хитрість у тому, що художник майстерно замаскував ще два обличчя так, що мозок спершу сприймає їх як частину композиції.

Завдання: знайти за 5 секунд двох дівчат, захованих на зображенні.

Оптична ілюзія / © Фото з відкритих джерел

Готові? Тоді уважно дивіться та не відволікайтеся!

Якщо не вдалося помітити з першого разу — ось маленька підказка: обличчя заховані біля квітів і краще видно, якщо уявити картинку перевернутою. Саме тому багато хто їх не помічає — погляд зупиняється на основному сюжеті і “пропускає” другорядні силуети.

У версії з відповіддю обидва заховані обличчя виділені білими кружками.

Відповідь / © Фото з відкритих джерел

Спробуйте потренуватися далі — такі головоломки чудово розвивають уважність і здатність помічати деталі.