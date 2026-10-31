Побачив Ісуса та отримав незвичайний дар: історія чоловіка, який 18 днів був у комі

Чоловік побачив Ісуса під час коми та заявив про незвичайний дар / © ТСН

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Американець Гейб Пуаро, який після тяжкої травми голови перебував у комі 18 днів, стверджує, що за цей час зустрів Ісуса Христа. Після одужання чоловік також заявив, що отримав особливий дар, який дозволяє йому «отримувати послання від Бога про людей».

Про це він розповів в інтерв’ю UNILAD.

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У жовтні 2021 року 20-річний Гейб Пуаро потрапив у серйозну аварію та зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. За словами чоловіка, його довелося реанімувати, після чого він майже три доби залишався непритомним. Ще 15 днів пацієнт провів у медикаментозній комі.

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Лікарі побоювалися, що навіть у разі виживання він може залишитися у вегетативному стані. Однак чоловікові вдалося відновитися.

Пуаро пригадує, що після одужання пройшов обстеження в реабілітаційному закладі. Його результати, за словами американця, настільки здивували медиків, що ті зізналися: раніше не стикалися з подібним випадком.

Що чоловік розповів про зустріч з Ісусом

Гейб стверджує, що під час перебування без свідомості зустрів Ісуса Христа. За його словами, після аварії він не відчував болю, страху чи смутку, а натомість перебував у місці, сповненому світла та любові.

Коли чоловік прокинувся, його пам’ять поверталася поступово. Згодом він почав упізнавати батьків і сестер. Водночас реакція рідних на його повернення до свідомості спочатку здавалася йому незрозумілою.

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Незвичайний дар після коми

Пуаро також переконаний, що після пережитого отримав від Святого Духа здатність дізнаватися невідомі йому подробиці про інших людей. Він називає це одним із духовних дарів, описаних у Святому Письмі.

Як приклад американець навів випадок, який стався приблизно два роки тому в Денвері. Під час заселення до готелю він зустрів працівника, якого раніше ніколи не бачив.

За словами Гейба, він раптово відчув, що батько незнайомця нещодавно помер, а сам чоловік тяжко переживає втрату. Пуаро вирішив розповісти йому про це та передати слова підтримки, які, як він вважає, отримав від Бога.

Американець стверджує, що працівник готелю розплакався та підтвердив смерть батька.

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Свою історію Пуаро також описав у книжці «18 днів на небесах» (18 Days in Heaven), яка, за інформацією UNILAD, потрапила до списку бестселерів The New York Times.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, які сни сняться перед смертю. Зокрема, вони зазначили, що люди на останніх етапах життя нерідко розповідають про надзвичайно реалістичні сни та видіння, у яких зустрічають померлих родичів, друзів або навіть улюблених домашніх тварин.

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